IMAGO/Ulrich Wagner

Sadio Mané wechselte vom FC Liverpool zum FC Bayern

Sadio Mané ist Afrikas Fußballer des Jahres 2022. Der Neuzugang des FC Bayern hat die prestigeträchtige Auszeichnung somit zum zweiten Mal in Folge gewonnen. In den vergangenen zwei Jahren war der Preis aufgrund der Corona-Pandemie nicht vergeben worden.

Dem Traum-Einstand folgt der Gewinn der nächsten großen Auszeichnung: Sadio Mané, gerade noch Torschütze beim 6:2-Testspielsieg in Washington gegen DC United, holte sich am Donnerstagabend in Marokko bei den CAF Awards den Preis zum Fußballer des Jahres 2022 ab.

"Ich fühle mich sehr geehrt, diesen Preis zu bekommen. Ich widme diese Trophäe der Jugend meiner Heimat", sagte Mané, der in seiner Heimat als Nationalheld verehrt wird.

Anschließend geht es für Mané, anders als zunächst angenommen, aber wohl nicht zurück in die USA, sondern nach München. Denn: Der Senegalese wäre ansonsten 18.000 Flugkilometer binnen weniger Tage unterwegs, wenn er nach Green Bay reisen würde. Dort bestreitet der FC Bayern (23.07.) ein Testspiel gegen Manchester City.

Doch die Partie gegen den Premier-League-Klub wird nach Angaben von "Bild" nicht mit Sadio Mané über die Bühne gehen. Demnach spart sich der Neuzugang den Flug in die Vereinigten Staaten - scheinbar, um den vielen Reisestress zu vermeiden.

Mané feiert Traumeinstand beim FC Bayern

Auch der senegalesische Journalist Papa Mahmoud Gueye berichtet, dass der Angreifer nach der Zeremonie in Marokko direkt nach München fliegt. Diese Entscheidung sei gemeinsam mit Cheftrainer Julian Nagelsmann gefallen, zudem hätten sich auch Führungsspieler des FC Bayern dafür ausgesprochen.

Bei seinem ersten Einsatz im Trikot des FC Bayern wusste Sadio Mané prompt zu überzeugen. Beim deutlichen 6:2 (3:0)-Testspielsieg im Rahmen der USA-Reise gegen DC United traf er nach nur 4:15 Minuten zur Führung. Mané begann in einer offensiven Dreierreihe neben Serge Gnabry und Leroy Sané.

"Für Sadio ist es natürlich schön, dass er nach fünf Minuten direkt sein erstes Tor für uns erzielt hat. Das ist gut fürs Selbstvertrauen", lobte Gnabry, dem Mané das 3:0 aufgelegt hatte.