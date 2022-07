Bayern zieht "Strich" unter CR7 - kleine Chance bei Kane?

Ruben Albarran via www.imago-images.de

Der FC Bayern ist in der laufenden Transferperiode bereits einige Kader-Baustellen angegangen. Einen Nachfolger für den zum FC Barcelona abgewanderten Robert Lewandowski haben die Münchner bislang aber nicht verpflichtet. Dabei werden mit Cristiano Ronaldo und Harry Kane dieser Tage zwei absolute Superstars beim deutschen Rekordmeister gehandelt. Vorstandschef Oliver Kahn und Julian Nagelsmann haben inzwischen erneut auf die brodelnde Gerüchteküche reagiert.

Durch den Abschied von Robert Lewandowski muss der FC Bayern fortan ohne seinen zweitbesten Torschützen der Vereinsgeschichte auskommen. Abgesehen von Youngster Joshua Zirkzee, der Medienberichten zufolge keine sportliche Zukunft an der Isar besitzt, haben die Münchner keinen "echten" Neuner in den eigenen Reihen.

Währenddessen halten sich rund um die Säbener Straße hartnäckige Spekulationen um Cristiano Ronaldo und Harry Kane. Sichert sich der deutsche Rekordmeister in diesem Sommer noch einen der beiden Topspieler für die Offensive?

Wohl kaum, schließlich dementierte die Vereinsführung in den letzten Wochen mehrfach das vermeintliche Interesse an Ronaldo. Zudem ist Kane noch bis 2024 an Tottenham Hotspur gebunden und wäre aktuell schlicht zu teuer.

Kahn und Nagelsmann dementieren CR7-Interesse

Kahn und Nagelsmann sind darum bemüht, die Gerüchteküche nicht überbrodeln zu lassen. Angesprochen auf seinen angeblichen Wunsch, Ronaldo unbedingt in den eigenen Reihen haben zu wollen, sagte der Münchner Cheftrainer im "Bild"-Podcast "Bayern Insider": "Das habe ich auch gelesen, aber das stimmt nicht."

Ähnliche Töne stimmte auch Kahn an. "Ich liebe Cristiano Ronaldo, wir alle wissen, was er für ein Spieler ist. Aber ich glaube, jeder Verein hat ja eine bestimmte Philosophie. Ich bin mir auch nicht ganz so sicher, ob es jetzt das richtige Signal nicht nur vom FC Bayern, sondern auch für die Fußball-Bundesliga wäre, weil wir wollen ja attraktive Spieler haben. Cristiano ist natürlich jetzt schon vorsichtig ausgedrückt in einem gewissen Alter, er ist 37, trotzdem immer noch absolut top unterwegs", sagte der Bayern-Boss zum portugiesischen Ausnahmekönner, der Manchester United angeblich verlassen will.

"Um einen Strich drunter zu machen: ein fantastischer Spieler mit einer fantastischen Vergangenheit, aber es passt nicht zu 100 Prozent zu der Idee und Philosophie, die wir hier beim FC Bayern München verfolgen", erklärte Kahn.

FC Bayern holt angeblich Kane-Informationen ein

Angesprochen auf einen möglichen Transfer von Kane hielt sich der 53-Jährige im Gespräch mit der Boulevardzeitung etwas bedeckter. "Wir können jetzt nicht über alle Namen reden", so Kahn: "Harry Kane ist bei Tottenham unter Vertrag. Er ist Nationalspieler und ein absoluter Top-Stürmer, aber das ist alles Zukunftsmusik. Jetzt müssen wir erst einmal schauen, den Kader für die aktuelle Saison zusammenzubekommen, mal schauen was da noch alles so passiert."

Der Vertrag des 28-Jährigen ist bei den Spurs noch bis 2024 datiert. Laut "Bild"-Fußballchef Christian Falk schielt der FC Bayern auf den kommenden Sommer, könnte Tottenham zu diesem Zeitpunkt doch - stand jetzt - letztmals eine hohe Ablösesumme für den Angreifer einnehmen. Konkrete Verhandlungen soll es noch nicht gegeben haben, heißt es.

Die Münchner hätten aber schon "etwas vorgefühlt" und "Informationen eingeholt". Es soll eine "kleine Bayern-Chance" für einen Transfer geben. Sollte Kane letztlich vorzeitig bei Tottenham verlängern, wäre der Bundesligist aber vermutlich aus dem Rennen. In diesem Sommer soll der Kapitän der englischen Nationalmannschaft auf jeden Fall noch keine Rolle spielen.