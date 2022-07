Schalke verschlankt sich: Bozdogan wechselt nach Holland

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Can Bozdogan verlässt den FC Schalke erneut

Momentan ist der Kader des FC Schalke 04 für die kommende Saison in der Bundesliga zu groß. Speziell der Gehaltsetat der Knappen wird durch das aufgeblähte Aufgebot in gefährliche Dimensionen befördert. Abhilfe schaffen können einzig und allein Abgänge. Immerhin: Bei Leih-Rückkehrer Can Bozdogan wurde nun eine Lösung gefunden.

Im Schalker Zweitliga-Jahr war Can Bozdogan kein Teil des Teams. Als Leihspieler sammelte der zentrale Mittelfeldspieler bei Besiktas in der Türkei wertvolle Erfahrung.

Da der SüperLig-Vertreter jedoch nicht genügend Geld aufbringen konnte bzw. wollte, um Bozdogan dauerhaft zu verpflichten, kehrte der 21-Jährige vorerst nach Gelsenkirchen zurück, wo er die Vorbereitung mit den S04-Profis absolvierte.

Jetzt kommt es aber erneut zur Trennung: Bozdogan wird für eine Saison in die Niederlande zum FC Utrecht verliehen. Das bestätigten die Königsblauen am Dienstagvormittag.

Utrecht verfügt zudem über eine Kaufoption für den nächsten Sommer, die laut "Bild" bei 2,1 Millionen Euro liegen soll. Als Leih-Gebühr sollen 500.000 Euro fließen. Auf Schalke steht der deutsche Juniorennationalspieler noch bis 2024 unter Vertrag.

FC Schalke 04: Auch Pálsson und Harit sollen noch gehen

Neben Bozdogan wird wohl auch der finnische Nationalspieler Victor Pálsson in Kürze eine neue Herausforderung antreten. Der 31-Jährige steht vor einem Wechsel in die US-Profiliga MLS zu D.C. United.

Darüber hinaus soll auch Top-Verdiener Amine Harit noch abgegeben werden. Der 25 Jahre alte Marokkaner hat auf Schalke trotz ansprechender Leistungen in der Vorbereitung keine Perspektive mehr. Das stellte Sportdirektor Rouven Schröder unlängst noch einmal klar.

"Wir können nicht einmal hü und einmal hott sagen", zitierte der "kicker" den Funktionär. Pflichtspiele im Schalke-Trikot wird es für Harit folglich nicht mehr geben.