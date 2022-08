AFP/SID/ADRIAN DENNIS

Die DFB-Frauen treffen erneut auf Frankreich

Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihr erstes Heim-Länderspiel nach der EM am 7. Oktober gegen Frankreich in Dresden. Anstoß ist um 20.30 Uhr, die ARD überträgt live. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt.

"Es ist toll, dass wir uns den Fans im ersten Heimspiel nach der EM zu einer Top-Anstoßzeit in einem großartigen Stadion präsentieren können. Wir möchten vor einer ausverkauften Kulisse gegen diese hochkarätigen Gegnerinnen an unsere Leistungen anknüpfen", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Bei der EM in England hatte die DFB-Auswahl Frankreich im Halbfinale bezwungen (2:1).

Vor dem Wiedersehen wollen die Vize-Europameisterinnen die WM-Qualifikation in den Spielen in Bursa gegen die Türkei (3. September) und in Plowdiw gegen Bulgarien (6. September) unter Dach und Fach bringen.