Längerer Verbleib auf Schalke? Král äußert sich

Neuer Mittelfeld-Lenker beim FC Schalke: Alex Král

Den tschechischen Nationalspieler Alex Král auf Leihbasis zum FC Schalke 04 gelockt zu haben, wird Sportdirektor Rouven Schröder als Transfer-Coup ausgelegt. Nun hat der Neuzugang über eine mögliche längerfristige Zukunft in Gelsenkirchen gesprochen.

Sein Bundesliga-Debüt hatte sich Alex Král wohl anders vorgestellt: Bei der 1:3-Niederlage in Köln am 1. Spieltag schaffte es der 24-Jährige nur selten, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken.

Dennoch ruhen riesige Hoffnungen auf dem Lockenkopf, der für ein Jahr ohne Kaufoption von Spartak Moskau ausgeliehen wurde. Král soll helfen, das Team von Trainer Frank Kramer zum Ligaverbleib zu führen.

Seine Aufgabe geht der defensive Mittelfeldmann optimistisch an. "Wir haben eine gute Mannschaft. Unser Hauptziel ist natürlich der Klassenerhalt, aber wir als Mannschaft müssen uns mehr vornehmen. Mit den Fans im Rücken können wir mehr erreichen und wollen unbedingt die Derbys gegen Bochum und Dortmund gewinnen", erklärte Král im Interview mit der "WAZ".

Ein entscheidendes Faustpfand könnten dabei die Fans werden. "Die Unterstützung hier ist extrem, das habe ich noch bei keinem anderen Verein erlebt – egal, ob zu Hause oder bei Auswärtsspielen", schwärmte der Rechtsfuß, für den der FC Schalke "ein riesiger Klub" ist.

Král fühlt sich beim FC Schalke "sehr wohl"

Nichtsdestotrotz plant Král bislang nur für ein Jahr bei den Königsblauen. Sein Arbeitspapier in Moskau ist noch bis 2024 gültig.

"Ich bin jetzt für ein Jahr von Spartak ausgeliehen und habe danach noch einen Vertrag in Moskau. Im Fußball weiß man nie, was passiert: Spielst du gut? Spielst du schlecht? Auch wie sich die Lage in Russland entwickelt, spielt für mich eine große Rolle. Noch gibt es so viele offene Fragen, deshalb schaue ich nur von Training zu Training, von Spiel zu Spiel", hielt er sich alle Optionen offen.

Zugleich hob Král aber auch hervor, sich auf Schalke "sehr wohl" zu fühlen. Ein Verbleib über die laufende Saison hinaus ist also alles andere als ausgeschlossen ...