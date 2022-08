Draxler im Fokus von Bundesliga-Klub?

IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Beschäftigt sich Gladbach mit einer Verpflichtung von Julian Draxler?

Rund um die sportliche Zukunft von Julian Draxler halten sich derzeit zahlreiche Spekulationen. Der Nationalspieler scheint bei Paris Saint-Germain keine Perspektive mehr zu besitzen. Mit Borussia Mönchengladbach beschäftigt sich angeblich ein Bundesligist mit dem offensiven Mittelfeldspieler.

Julian Draxler könnte Paris Saint-Germain noch in der laufenden Transferperiode verlassen. In der französischen Hauptstadt spielte der 28-Jährige zum Saisonauftakt keine Rolle mehr. Führt der Weg des ehemaligen Schalkers zurück in die Bundesliga?

Wie das Portal "Jeunesfooteux" berichtet, hat Borussia Mönchengladbach im Umfeld von Draxler bezüglich eines Wechsels vorgefühlt. Demzufolge spielt der Klub vom Niederrhein wohl mit dem Gedanken, den Offensivspieler zunächst von PSG auszuleihen. Zudem würde Gladbach in diesem Fall auch eine Kaufoption anstreben, heißt es.

Laut dem Portal liebäugelt Draxler mit einer Rückkehr in die Bundesliga. Zuletzt war der Linksaußen zwischen 2015 und 2017 für den VfL Wolfsburg im deutschen Fußball-Oberhaus aktiv.

Wirbel um angebliche Draxler-Rückkehr zu Schalke

Seine ersten Schritte machte Draxler in seiner Profikarriere für den FC Schalke 04. Für die erste Mannschaft der Königsblauen absolvierte der DFB-Star insgesamt 170 Pflichtspiele.

Zuletzt sorgte ein Tweet über eine angebliche Rückkehr zum FC Schalke 04 für Wirbel. Allerdings entpuppte sich die vermeintliche Quelle als Fake-Account. Zuvor wurde Draxler mit dem englischen Erstligisten Newscastle United in Verbindung gebracht.

Eine heiße Spur hat sich bislang aber noch nicht abgezeichnet. Draxler besitzt bei PSG noch einen Vertrag bis 2024. Um sich für die kommende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar in das Blickfeld von Bundestrainer Hansi Flick zu spielen, könnte der Rechtsfuß einen Vereinswechsel anstreben. Schließlich setzt PSG-Coach Christophe Galtier aktuell auf andere Spieler.