HSV verpflichtet Wunschspieler zum Schnäppchenpreis

IMAGO/Nico Vereecken

Jean-Luc Dompé soll dabei helfen, den HSV zurück in die Bundesliga zu schießen

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat seinen Wunschspieler Jean-Luc Dompé verpflichtet. Der 27 Jahre alte französische Flügelstürmer wechselt vom belgischen Erstligisten Zulte Waregem an die Elbe und unterschrieb beim HSV einen Dreijahresvertrag bis 2025.

Mit den Rothosen absolvierte Dompé am Donnerstag direkt das Abschlusstraining vor dem Heimspiel am Freitag (18:30 Uhr) gegen Darmstadt 98. Der ehemalige französische U-Nationalspieler kostet dem Vernehmen nach etwas mehr als eine Million Euro.

"Jean-Luc verkörpert mit seiner Schnelligkeit und seiner Qualität im Eins-gegen-eins die Attribute, die wir in unserer Kaderplanung gesucht haben", sagte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt: "Er passt ideal in unser System und in unser Team und ermöglicht uns in der Offensive eine größere Flexibilität."

Wir freuen uns auf Jean-Luc Dompé. 😍 Der 27-jährige Flügelspieler kommt vom @ESSEVEELIVE zum HSV und unterschreibt einen bis Sommer 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ datierten Vertrag. ✍🏼



Ab sofort wird er mit der Rückennummer 2️⃣7️⃣ auflaufen. ⚽#nurderHSV #Neuzugang pic.twitter.com/LbjTvBGFUV — Hamburger SV (@HSV) 18. August 2022

Dompé erzielte in 121 Pflichtspielen in der ersten belgischen Liga elf Treffer und bereitete 32 Tore vor. "Ich möchte natürlich schnellstmöglich auf dem Platz stehen und der Mannschaft mit meinem Tempo und meinen Dribblings helfen, möglichst viele Spiele zu gewinnen", sagte Dompé, der mit der Rückennummer 27 auflaufen wird.