Harsche Kritik am BVB: "Das kann nicht wahr sein"

Lothar Matthäus hat nach dem 2:3 gegen Werder Bremen erneut ein Mentalitätsproblem bei Borussia Dortmund ausgemacht. Nur einen Profi des BVB lobte der Rekord-Nationalspieler über den grünen Klee.

"Bei Dortmund ist es so, dass viele Leader auf dem Platz stehen, wenn es gut läuft. Wenn es Probleme gibt, verstecken sich alle", schrieb der 61-Jährige in seiner "Sky"-Kolumne.

Nach dem Bremer Anschlusstreffer in der 89. Minute hätte sich der BVB "mit acht oder neun Mann hinten rein" stellen sollen, monierte Matthäus. "Führungsspieler zeichnen sich genau in solchen Situationen aus. Wenn's eng wird, wenn's knapp ist. Aber da war mal wieder keiner."

Von seiner Kritik nahm Matthäus jedoch Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck aus, der seit diesem Sommer für den BVB in der Abwehr verteidigt. "Ich würde mir mehr Schlotterbecks in diesem Team wünschen", sagte er.

Auch der "engagierte" und "gute" BVB-Trainer Edin Terzic sei nicht der Grund, dass sich das Team zu Hause gegen Werder nach einer 2:0-Führung "so kläglich noch drei Tore" eingefangen habe, meinte Matthäus: "Ich dachte, die wollen am Ende der Saison endlich mal wieder was in den Trophäenschrank stellen. Das kann doch nicht wahr sein."