Frankfurt und 1. FC Köln wollen U21-Nationalspieler

Lazar Samardzic wird bei Eintracht Frankfurt und beim 1. FC Köln gehandelt

Kehrt der deutsche U21-Nationalspieler Lazar Samardzic nach nur einem Jahr im Ausland zurück in die Bundesliga? Einem Bericht aus Italien zufolge buhlen gleich drei Klubs um den Mittelfeldspieler, darunter Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln. Doch auch ein Verbleib in der Serie A ist möglich.

Lazar Samardzic verließ RB Leipzig im vergangenen Sommer in Richtung Udinese Calcio. Bei den Italienern unterschrieb der talentierte 20-Jährige einen Langzeitvertrag bis 2026. Das Ziel: der endgültige Durchbruch im Profibereich, hatte er es bei den Sachsen zuvor doch nur auf sieben Bundesliga-Einsätze gebracht.

Der in Berlin geborene und bei Hertha BSC ausgebildete Linksfuß stellte sein Können in der Debütsaison bei Udinese durchaus unter Beweis. Am Ende standen 24 Spiele in der Serie A auf der Habenseite, wenngleich er 23 Mal eingewechselt wurde. Dennoch konnte Samardzic zwei Tore erzielen.

Diese Ausbeute ist ihm nach Angaben von "calciomercato.com" scheinbar aber nicht genug. Nach einem Jahr bei Udinese fühle er sich nach Höherem berufen. Ein Wechsel zu Liga-Konkurrent Atalanta Bergamo soll eine Option sein.

Eintracht Frankfurt und Co. interessiert?

Der Ex-Klub von Robin Gosens ist dem Bericht zufolge aber nicht der einzige Verein, der Interesse an Samardzic bekunden. Mit Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln sollen gleich drei Bundesligisten Schlange stehen, heißt es.

Das Trio denke aber nicht über eine feste Verpflichtung des ehemaligen Leipzigers nach. Vielmehr steht ein Leihgeschäft über ein Jahr im Raum.

Zusätzlicher Anreiz für den Spieler: Bei allen drei deutschen Vertretern winken Samardzic Spiele in internationalen Wettbewerben.

Eintracht Frankfurt greift als amtierender Europa-League-Sieger in der Champions League an, auch Bayer Leverkusen ist in der Königsklasse vertreten. Der 1. FC Köln schaffte indes über die Playoffs den Sprung in die Conference League.

Beste Einsatzchancen beim 1. FC Köln?

Während mehr Spielzeit für Samardzic als in der Vorsaison bei einem Wechsel nach Frankfurt oder Leverkusen eher unwahrscheinlich anmutet, könnte der Plan bei einem Transfer nach Köln durchaus aufgehen.

Dort ist der Konkurrenzkampf im Mittelfeld nicht ganz so hoch einzuschätzen wie bei den beiden Champions-League-Klubs.

FC-Sportchef Christian Keller hatte zuletzt aber durchblicken lassen, dass wenige Tage vor Transferschluss wohl eher kein weiterer Spieler in den Kader hinzugeholt wird.