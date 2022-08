Kalajdzic-Zoff droht zu eskalieren - Ex-DFB-Ass als Erbe?

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Sasa Kalajdzic will den VfB Stuttgart verlassen

Der von Sasa Kalajdzic angestrebte Transfer vom VfB Stuttgart zu den Wolverhampton Wanderers gestaltet sich schwierig. Droht der Zoff rund um den Wechsel nun zu eskalieren? Einen potenziellen Nachfolger hätten die Schwaben jedenfalls schon an der Angel.

Beim torlosen Remis gegen den 1. FC Köln stand Kalajdzic auf eigenen Wunsch hin nicht im Kader des VfB Stuttgart. Der Österreicher habe sich nicht in der Verfassung gefühlt, das Spiel zu bestreiten.

Laut "kicker" war Kalajdzics Absage für die Verantwortlichen des VfB Stuttgart "ein Schlag ins Gesicht". Der Poker um den 25-Jährigen könne nun in einem "Rosenkrieg" enden, so das Fachmagazin.

Kalajdzic soll sich mit den Wolverhampton Wanderers auf einen Wechsel geeinigt haben. Bei der Ablöse für den bis 2023 gebunden Profi herrscht aber noch eine große Diskrepanz zwischen dem VfB und dem Premier-League-Klub.

Die Wolves sollen bislang "nur" 15 Millionen Euro geboten haben. Die Stuttgarter fordern dagegen 30 Millionen Euro. Dem "kicker" zufolge ist eine Einigung bei etwas mehr als 20 Millionen Euro realistisch.

"Es spricht im Moment nichts für einen Transfer, weil das Angebot nicht das ist, was wir uns vorstellen. Das wissen die Berater auch seit Monaten. Wir haben vorher klar besprochen, was ein realistischer Preis ist, da waren Sasa und seine Berater involviert, und davon sind wir weit entfernt", sagte Sportdirektor Sven Mislintat am Sonntagnachmittag.

Einen ablösefreien Abgang im kommenden Sommer will der VfB aber auf jeden Fall vermeiden. "Für den Fall, dass es für den Preis jetzt keine Abnehmer gibt, wollen wir den Vertrag verlängern", sagte Mislintat, auch dies sei im Vorfeld "klar abgesprochen" gewesen: "Da sind sie dann in der Bringschuld. Gerade wenn Sasa sich für dieses Spiel rausnimmt, erwarte ich, dass alle ihr Wort halten."

U21-Europameister zum VfB Stuttgart?

Sollten sich Wolverhampton und Stuttgart aber doch noch einigen, haben die Schwaben mit Mergim Berisha von Fenerbahce offenbar schon einen Nachfolger auserkoren.

Der U21-Europameister von 2021 will den türkischen Topklub verlassen und wurde schon vor rund einem Jahr mit einem Wechsel zum VfB in Verbindung gebracht.