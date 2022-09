Bundesliga ohne Flutlichtspiele? Kehl bezieht Stellung

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl

Im Zuge der Energiekrise und den exorbitant gestiegenen Verbraucherpreisen in diesem Jahr keimte zuletzt auch im Profi-Fußball eine neue Debatte auf. Diskutiert wird der Vorschlag, vorübergehend auf Flutlichtspiele in der Bundesliga zu verzichten, um somit Stromkosten einzusparen und eine neue Vorbildfunktion für das ganze Land einzunehmen. Zu dieser Debatte hat sich jetzt auch BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl geäußert.

Am Freitagabend hatte Borussia Dortmund in der Bundesliga die TSG Hoffenheim ab 20:30 Uhr empfangen. Dem 1:0-Heimsieg des BVB wohnten im ausverkauften Signal Iduna Park unter besten Flutlicht-Bedingungen über 80.000 Zuschauer bei.

Angesprochen auf die Fragestellung, ob im Zuge der derzeitigen Energiekrise künftig auf Abendspiele verzichtet werden soll, war BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am "DAZN"-Mikrofon um eine diplomatische Antwort bemüht.

"Unsere Spiele bis November sind größtenteils um 15:30 Uhr. Trotzdem probieren wir das zu reduzieren. Wir haben knapp 15 Prozent an Energie eingespart, haben eine eigene Versorgung im Stadion und versuchen unseren Anteil zu leisten", erklärte der Dortmunder Manager zunächst.

BVB plant keine veränderten Anstoßzeiten

Sollte sich der diskutierte Vorschlag des Verzichts auf Flutlichtspiele in der Bundesliga durchsetzen, beträfe das in den Wintermonaten mindestens drei Spiele pro Wochenende: Das Freitagsspiel um 20:30 Uhr, das Topspiel am Samstag um 18:30 Uhr sowie das Spät-Spiel am Sonntag um 17:30 Uhr.

Ex-Nationalspieler Kehl betonte allerdings auch, dass sein Klub es derzeit nicht beabsichtige, auf veränderte Anstoßzeiten im Fußball hinzuarbeiten: "Ein Bundesligaspiel ist ein Massenevent, was eine gewisse Energieleistung benötigt, sonst müssen wir mittags um elf spielen."

Das nächste Spät-Spiel der Schwarz-Gelben ist in der Bundesliga am 8. Oktober angesetzt, wenn der FC Bayern zu Gast in Dortmund ist.

Darüber hinaus finden alle Spiele in der Champions League am Abend statt, jeweils um 18:45 Uhr beziehungsweise 21:00 Uhr.