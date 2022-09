"Absolute Legende": Bellingham schwärmt von BVB-Star

IMAGO/Revierfoto

Jude Bellingham (l.) und Marco Reus (r.) sind BVB-Kollegen

Borussia Dortmund hat seine Hausaufgaben in der Fußball-Bundesliga erledigt. Bereits am Freitag gewann der BVB mit 1:0 gegen die TSG Hoffenheim - Torschütze dabei: Kapitän Marco Reus. Der Nationalspieler ist bei seinen Mitspielern äußerst beliebt, wie Jude Bellingham nun deutlich betonte.

"Marco ist eine absolute Legende", schwärmte der Engländer im Gespräch mit der "Bild am Sonntag" über Reus: "Auch wenn er mal nicht so im Spiel ist, kann er in den entscheidenden Momenten ein Spiel mit einer Aktion entscheiden. Es ist ein Vergnügen mit ihm zusammenzuspielen."

Reus auf den Spuren von BVB-Legende Manni Burgsmüller

Das BVB-Urgestein ist auch mit 33 Jahren nicht aus der Dortmunder Startelf wegzudenken, erst am Freitag machte Reus im Heimspiel gegen Angstgegner 1899 Hoffenheim mit seinem Treffer den Unterschied. Dabei erzielte der offensive Mittelfeldmann zum 45. Mal das 1:0 für die Schwarz-Gelben und stellte damit den Vereinsrekord von BVB-Ikone Manni Burgsmüller ein.

"Es war wieder eine sehr enge Partie, aber am Ende sind wir froh, dass wir das Spiel gewonnen haben", sagte Reus nach der Partie bei "DAZN".

BVB-Star Reus will zur Weltmeisterschaft fahren

In den kommenden Wochen will sich Reus mit seinen Leistungen bei Bundestrainer Hansi Flick für eine WM-Nominierung empfehlen.

"Ich habe eine sehr intensive Vorbereitung mit der Mannschaft absolviert und habe das Ziel dabei zu sein. Es geht darum Leistung zu zeigen, gesund zu bleiben und jeden Tag hart zu arbeiten. Dann wird man am Ende auch belohnt", meinte der 48-fache Nationalspieler.

Am Dienstag trifft Reus mit dem BVB in der Champions League auf den FC Kopenhagen aus Dänemark. Der Routinier dürfte dann wieder der ersten Elf von Dortmunds Cheftrainer Edin Terzic angehören. Bei seinen Mitspielern um Bellingham ist Reus sowieso hoch angesehen.