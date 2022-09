Haaland oder Mbappé? Thierry Henry wird deutlich

IMAGO/Pressinphoto/Shutterstock

Wer ist besser: Haaland oder Mbappé?

Thierry Henry war zu seiner aktiven Zeit wohl einer der besten Stürmer der Welt. Nun hat sich der achtfache französische Fußballer des Jahres zur Frage geäußert, wer eigentlich besser ist: PSG-Angreifer Kylian Mbappé oder Ex-BVB-Tormaschine Erling Haaland?

Der Champions-League-Auftakt lief sowohl für Kylian Mbappé als auch für Erling Haaland nach Maß. Erstgenannter traf doppelt beim 2:1-Erfolg von Paris Saint-Germain über Juventus Turin, Letztgenannter trug mit zwei Treffern zum 4:0-Sieg seiner Citizens beim FC Sevilla bei. Auch in der Liga sind Mbappé und Haaland bislang nicht zu stoppen.

Der frühere Angreifer von Borussia Dortmund überzeugte mit zehn Toren in sechs Premier-League-Spielen, der Franzose steht bei sieben Buden in fünf Partien in der Ligue 1. Keine Frage: Machen beide Superstars auf diesem Niveau weiter, dürften bei den nächsten großen Auszeichnungen kein Weg an ihnen vorbeigehen. Doch wer ist eigentlich der komplettere Offensivmann? Für Thierry Henry ist die Sachlage klar.

"Mbappé kann Situationen kreieren und Tore schießen. Haaland kann das nicht, er trifft nur", sagte Henry bei "BT Sport" und führte aus: "Mbappé kann sowohl links als auch rechts als auch im Angriffszentrum spielen." Haaland hingegen sei auf seine Rolle als zentraler Stürmer festgelegt.

Damit wollte Henry den ehemaligen BVB-Stürmer aber nicht schlechtmachen, im Gegenteil. Haaland sei "ein großartiger Spieler", mit ihm könne Manchester City die Champions League gewinnen.

"Wenn er letztes Jahr gegen Real Madrid dabei gewesen wäre, hätte er sicher ein oder zwei Tore erzielt, als sie mehrere Chancen vergaben", so Henry über das Halbfinale der letzten Saison, das die Citizens über zwei Spiele knapp verloren.

"Aber im Moment hat Mbappé noch meine Stimme", so Henry, als er auf den möglichen kommenden Weltfußballer angesprochen wurde.

Etwas anders sahen Ex-Bayern-Profi Owen Hargreaves und United-Legende Rio Ferdinand die Lage. Hargreaves ging bei "BT Sports" davon aus, dass Haaland wettbewerbsübergreifend 45 Tore erzielt. "Ich denke er wird den Rekord in der Premier League brechen", sagte der TV-Experte. Bislang liegt dieser bei 34 Treffern. Anfang der 90er Jahre hatten Alan Shearer und Andy Cole diese Marke erreicht.

Laut Ferdinand könnte Haaland in die Karten spielen, dass Norwegen nicht an der WM in Katar teilnimmt. "Er wird nicht dorthin gehen, also wird er sicherlich denken: 'Ich bin ausgeruht und kann noch mehr punkten'", das sei schon in einem Gespräch Thema gewesen, enthüllt Ferdinand.