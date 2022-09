Wirbel um geschmackloses Queen-Banner der Bayern-Fans

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Geschmackloses Banner der Fans des FC Bayern

Fans des FC Bayern haben beim Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona (2:0) mit einem Banner zum Tod der britischen Königin Elizabeth II. für Wirbel gesorgt.

"Kurzfristige Spielabsagen und Verlegungen wegen des Todes einer königlichen Person?! Respektiert Fans!" war in englischer Sprache auf dem Spruchband zu lesen, das in der Südkurve der Münchner Allianz Arena während der Partie zu sehen war - eine Anspielung auf die Änderungen im Spielplan der Premier League sowie der Europokale wegen des Todes der Queen in der vergangenen Woche.

Im englischen Profi-Fußball waren am vergangenen Wochenende sämtliche Spiele wegen der herrschenden Staatstrauer abgesagt worden.

Champions-League-Partie verschoben - Auswärtsfans verboten

Auch die internationalen Wettbewerbe sind betroffen: Die Champions-League-Partie der Rangers gegen den italienischen Top-Klub SSC Neapel wurde um einen Tag von Dienstag auf Mittwoch verlegt, weil in Glasgow nicht genug Sicherheitskräfte für die Durchführung zur Verfügung standen.

Zudem dürfen beim Hin- und Rückspiel keine Auswärtsfans in die Stadien, laut UEFA "aus Gründen der sportlichen Fairness".

Die Anhänger wurden von der Europäischen Fußball-Union "dringend" gebeten, "nicht zu reisen und diese außergewöhnliche Situation zu respektieren".

Noch keine Reaktion vom FC Bayern

Auch das für Donnerstag angesetzte Duell zwischen dem FC Arsenal und der PSV Eindhoven wird verschoben. In London sind wegen der Trauerveranstaltungen die polizeilichen Ressourcen ebenfalls stark eingeschränkt. Dazu kommen weitere organisatorische Probleme.

Am kommenden Montag findet in der britischen Hauptstadt die Beisetzung der Queen statt.

Auch englische Medien griffen den zumindest geschmacklosen Protest der Anhänger des FC Bayern auf. Vom deutschen Rekordmeister selbst gab es bislang keine Reaktion dazu.