Ex-BVB-Trainer Favre vor Blitz-Aus in Nizza

IMAGO/Ralf Treese

Lucien Favre trainierte einst den BVB

In der Saison 2018/19 hätte Lucien Favre mit Borussia Dortmund beinahe die deutsche Meisterschaft gewonnen. Von derartigen Erfolgen ist der Coach momentan weit entfernt. Bei seinem aktuellen Klub OGC Nizza droht dem Ex-BVB-Coach vielmehr erneut die Entlassung.

Wie das französische Portal "Foot Mercato" schreibt, wackelt der Stuhl des Schweizers nach dem verpatzten Saisonstart bereits mächtig. Unter Favre holte das Team von der Côte d'Azur lediglich acht Punkte aus den ersten acht Saisonspielen. Für die ambitionierten Südfranzosen wohl zu wenig.

Seit 2019 ist der Verein im Besitz des britischen Milliardärs Jim Ratcliffe, der mit seinem Ineos-Konzern auch ein Radsportteam und Anteile am Mercedes-Rennstall in der Formel 1 besitzt. Allein 70 Millionen Euro wurden im letzten Sommer in neue Spieler gesteckt. Vom eigenen Anspruch und den internationalen Plätzen ist Nizza aber nun schon deutlich entfernt.

Dem Bericht zufolge könnte das Favre-Aus sogar schneller kommen als gedacht. Denn dessen Arbeitgeber ist offenbar bereits auf der Suche nach einem Nachfolger. Laut "Foot Mercato" scheut Nizza dabei keine Kosten und Mühen.

Ex-Bayern-Star stellt sich hinter Favre

Am Dienstag soll ein Treffen mit Star-Trainer Mauricio Pochettino anstehen, der bis zum Sommer noch den Ligakonkurrenten Paris Saint-Germain betreut hatte.

Sollte es bei den Gesprächen zu einer Einigung mit dem derzeit arbeitslosen Übungsleiter kommen, müsste Favre womöglich sofort weichen.

Der ehemalige Bayern-Spieler Dante, unter Favre in der Innenverteidigung bei Nizza gesetzt, hatte sich am Wochenende noch öffentlich hinter den Trainer gestellt.

"Der Trainer muss außen vor gelassen werden. Es ist zu einfach, ihn ins Visier zu nehmen. Wenn du ihm 24 Stunden vor dem Ende der Transferperiode seine Mannschaft gibst, bist du weniger glaubwürdig, wenn du dir Fragen zu seinen Qualitäten stellst", kritisierte er im Gegenzug das sportliche Management.

Favre hatte von Juli 2018 bis Dezember 2020 den BVB trainiert. Nach einem starken Start stagnierten die Dortmunder allerdings unter seiner Führung. Letztlich wurde ihm am 12. Dezember 2020 eine 1:5-Heimpleite gegen den VfB Stuttgart zum Verhängnis.