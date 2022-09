Havertz will "alles mitnehmen, was geht"

IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Kai Havertz möchte mit der Nationalmannschaft erfolgreich sein

Fußball-Nationalspieler Kai Havertz tut sich inzwischen als echter Neuner leichter.

"Natürlich fällt es mir auf der Zehn etwas schwerer, weil ich bei Chelsea in den vergangenen eineinhalb Jahren eigentlich nur Mittelstürmer gespielt habe und das zwei komplett verschiedene Rollen sind", sagte der England-Legionär im "kicker"-Interview.

Grundsätzlich sei ihm seine Position allerdings "nicht so wichtig. Ob ich auf der Zehn, auf der Neun oder auf der rechten Seite spiele, ich will der Mannschaft helfen und das Vertrauen des Trainers rechtfertigen", stellte der 23-Jährige klar: "Ich kann mich in jede Position hineinversetzen."

DFB-Team will Serie unter Flick fortsetzen

Vor den anstehenden Spielen in der Nations League gegen Ungarn in Leipzig am Freitag (20:45 Uhr/ZDF) und drei Tage darauf in London gegen England unterstreicht auch Havertz das Ziel Gruppensieg und Final Four. "Dann geht es um einen Titel, und als Fußballer willst du alles mitnehmen, was geht."

Außerdem wolle die DFB-Elf die Serie von 13 Spielen ohne Niederlage unter Bundestrainer Hansi Flick vor der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) unbedingt ausbauen.

Dies könne "uns viel Selbstbewusstsein fürs Turnier geben", meinte der frühere Leverkusener.

Wechsel zum FC Chelsea entpuppt sich als Glücksgriff für Havertz

In die Weltmeisterschaft im Winter geht der 23-Jährige nicht mehr als Nachwuchstalent, sondern als gestandener Spieler der Premier League.

Für den FC Chelsea kommt Havertz schon auf 100 Einsätze. "Der Wechsel zu Chelsea war das Beste, was ich machen konnte. Ich habe mir in diesen zwei Jahren einen Kindheitstraum erfüllt", erklärte der Nationalspieler.

Die Gangart in England könnte dem Ex-Leverkusen geholfen haben, sich mit der Rolle als Mittelstürmer zu arrangieren. "Es hat mir sehr gut- getan, aus Deutschland mal rauszukommen, etwas Neues zu erleben, die Spielweise in England anzunehmen", so Havertz: "Sie ist ganz anders als die, die ich kennen und lieben gelernt habe, als ich jung war und Profi in Leverkusen wurde".