Eintracht buhlte offenbar um Gladbach-Profi

IMAGO/osnapix

Eintracht Frankfurt wollte sich mit Gladbach-Verteidiger Stefan Lainer (r.) verstärken

Eintracht Frankfurt wollte sich während der zurückliegenden Sommer-Transferperiode offenbar mit einem Verteidiger von Borussia Mönchengladbach verstärken.

Nachdem die SGE bekanntgab, dass Neuzugang Aurélio Buta wegen der Folgen einer Knie-OP den Bundesliga-Start verpassen wird, versuchte Sportvorstand Markus Krösche laut einem Bericht von "Bild", den Gladbacher Stefan Lainer zu verpflichten.

Die Frankfurter seien "sehr interessiert" an einem Transfer des Österreichers gewesen, heißt es.

Gladbach habe allerdings kein Interesse daran gehabt, Lainer abzugeben, weil er als Backup für Joe Scally auf der rechten Abwehrseite vorgesehen war.

Eintracht Frankfurt schaut sich in der Serie A um

Weil der Transfer platzte, versucht es Krösche dem Bericht zufolge bei der Suche nach einer Alternative in der italienischen Serie A, bei Joakim Maehle von Atalanta Bergamo.

Dort besetzt der Däne vorzugsweise die Position des rechten Außenverteidigers in der Fünferkette.

Er hätte also in das Anforderungsprofil der Hessen gepasst. Seitdem er zur Saison 2020/21 nach Bergamo wechselte, gehört Maehle zu den Stammkräften des Teams. 13 Einsätze in der Champions League sowie elf Europa-League-Spiele stehen in seiner Vita.

Außerdem verpasste er keine Minute bei der Europameisterschaft 2021 für die dänische Nationalmannschaft, mit der er das Halbfinale erreichte.

Aus finanziellen Gründen sollen sich die Hessen aber letztlich gegen einen Transfer entschieden haben.

Eintracht Frankfurt: Comeback von Aurélio Buta weiter offen

Die rechte Außenbahn von Eintracht Frankfurt beackern nun stattdessen wahlweise Timothy Chandler, Ansgar Knauff oder Kristijan Jakic.

Wann Buta wieder für die SGE auf dem Platz stehen kann, ist derweil offen. Ein Comeback im September, wie es vor einiger Zeit noch im Raum stand, scheint derzeit unwahrscheinlich.

Der Portugiese war vor der Saison ablösefrei von Royal Antwerpen nach Frankfurt gewechselt.