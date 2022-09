Bericht: BVB trifft Grundsatzentscheidung bei Schulz

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Nico Schulz spielt beim BVB keine Rolle mehr

Abwehrspieler Nico Schulz von Borussia Dortmund hat zwar jüngst für die Zweitvertretung sein Comeback auf dem Rasen gegeben. Eine Zukunft hat der Linksfuß beim BVB allem Anschein nach aber deshalb keineswegs.

Als Borussia Dortmund im Sommer 2019 25 Millionen Euro an die TSG 1899 Hoffenheim überwies, um Nico Schulz unter Vertrag zu nehmen, hoffte man beim BVB, auf Sicht eine Lösung für die ewige Baustelle hinten links gefunden zu haben. Gut drei Jahre später könnte die Ernüchterung größer gar nicht sein.

Beim BVB soll man entschieden haben, dass Schulz keine Sekunde mehr für die Profis auf dem Rasen stehen wird. Das berichtet die "Bild".

Demnach darf der Verteidiger noch mit der ersten Mannschaft trainieren, Spielzeit aber höchstens in der 3. Liga bei der Zweitvertretung der Dortmunder sammeln. Für den BVB II absolvierte Schulz am vergangenen Donnerstag bei der 2:4-Pleite im Test gegen den niederländischen Klub Go Ahead Eagles seine ersten Minuten in der laufenden Saison.

Die Hoffnung, noch einmal für die Profis des BVB aufzulaufen, könne er sich jedoch "abschminken", heißt es in dem Bericht.

Wie "Ruhr Nachrichten" zuletzt meldeten, soll ein Gespräch mit BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl stattfinden, in dem es über seine Zukunftsaussichten beim Revierklub gehen wird.

Vertrag von Schulz läuft noch bis 2024

Nico Schulz' Vertrag bei den Schwarz-Gelben endet im Sommer 2024, ein vorzeitiger Abschied dürfte bislang auch am kolportierten Gehalt von fünf Millionen Euro pro Jahr gescheitert sein. Zwar wurde er in den vergangenen Transfer-Phasen immer wieder als sicherer Abschiedskandidat gehandelt, ein Abnehmer hatte sich nie finden können.

Insgesamt bestritt der gebürtige Berliner 61 Pflichtspiele für Borussia Dortmund (1 Tor/3 Vorlagen), für Hertha BSC stand Schulz zudem 98 Mal auf dem Platz (2 Tore/8 Vorlagen), im Hoffenheim-Trikot kommen 71 Partien (4 Tore/13 Vorlagen) hinzu. Für die deutsche Nationalelf lief Schulz zwölfmal auf.