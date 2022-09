Wie groß ist der Druck für Nagelsmann? Das sagt Matthäus

IMAGO/Matthias Koch

Lothar Matthäus war zuletzt als TV-Experte für RTL im Einsatz

Vier Bundesliga-Spiele in Folge ohne Sieg, dazu zum ersten Mal in der Meisterschaft unter seiner Regie kein eigenes Tor erzielt: Julian Nagelsmann lernt derzeit die Schattenseiten als Cheftrainer des FC Bayern kennen, stand in den Tagen nach der 0:1-Niederlage beim FC Augsburg erstmals selbst im Zentrum der Kritik. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kann die Diskussionen um Julian Nagelsmann nachvollziehen.

Am "RTL"-Mikrofon stellte der TV-Experte klar: "Julian Nagelsmann steht genauso unter Druck wie jeder andere Trainer." Der FC Bayern blicke vor den Aufgaben gegen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund den Wochen der Wahrheit entgegen, um in der Bundesliga wieder in die Spur zu kommen.

"Natürlich muss er wieder die Ergebnisse liefern, dass er wieder fest im Sattel sitzt. In der Champions League hat er performt, in der Bundesliga fehlen ihm einige Punkte", meinte der langjährige Bayern-Spieler Matthäus über den FCB-Cheftrainer, dessen Taktik, Auswechslungen und Kommunikation zuletzt öffentlich infrage gestellt wurden.

Matthäus warnt den FC Bayern vor Bayer Leverkusen

Dass es für den FC Bayern nun ausgerechnet gegen die ebenfalls arg kriselnde Werkself von Bayer Leverkusen weitergeht (Freitag ab 20:30 Uhr), birgt nach Aussage des 61-Jährigen ein gewisses Risiko für den Rekordmeister.

"Leverkusen läuft der Form auch weit hinterher. Sie sind sicherlich nicht zufrieden mit den Ergebnissen bisher. Sie sind im Pokal ausgeschieden und stehen in der Tabelle weit hinten, wo man sie sicher nicht erwartet hat. Das kann gerade schwierig sein für den FC Bayern, die ja auch nicht vor Selbstbewusstsein strotzen", so Matthäus, selbst sieben Mal Deutscher Meister mit den Münchnern.

Für den Weltfußballer von 1990 steht fest, dass letztlich nur Resultate wieder Ruhe an der Säbener Straße einkehren lassen werden: "Natürlich muss Bayern München Punkte holen und wieder siegen, um auch Julian Nagelsmanns Platz wieder zu stabilisieren."