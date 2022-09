Zweitliga-Überflieger hatte "total Bock" auf Schalke

IMAGO/KBS-Picture Kalle Meincke

Marvin Pieringer ist vom FC Schalke 04 an den SC Paderborn verliehen

Leihspieler Marvin Pieringer hat nach seinem fulminanten Saisonstart in der 2. Bundesliga beim SC Paderborn die Umstände seines Abgangs vom FC Schalke 04 im Sommer offenbart.

"Ich hatte total Bock auf das Abenteuer Bundesliga. Kurz danach hatte ich aber sehr ehrliche Gespräche mit Trainer Frank Kramer und Sportdirektor Rouven Schröder, in denen sie mir klargemacht haben, dass ich wohl nicht auf so viel Spielzeit kommen werde, wie ich mir das gewünscht hätte", schilderte Pieringer im Interview mit der "WAZ".

Auf den Vorschlag der S04-Verantwortlichen, sich in die zweite Liga ausleihen zu lassen, habe er sofort "positiv" reagiert, sagte der 22-Jährige, der für den SCP schon neun Treffer in acht Pflichtspielen erzielte.

Pieringer ergänzte: "Erst einmal war ich sehr froh, dass die Schalker so offen und ehrlich zu mir waren. Dafür möchte ich mich bei Frank Kramer und Rouven Schröder bedanken. Ich bin wirklich nicht böse, dass sie gesagt haben, dass es für mich auf Schalke noch nicht ganz reicht. Nach meinem tollen Start in Paderborn bin ich froh hier zu sein."

Umbruch beim FC Schalke 04 hat Marvin Pieringer "ein bisschen überrascht"

Der große Umbruch auf Schalke nach dem Aufstieg mit erneut zahlreichen Zu- und Abgängen habe ihn "ein bisschen überrascht", gab der Angreifer zu.

"Es muss ein neuer Teamgeist entstehen", konstatierte Pieringer. "Aber auch im letzten Jahr war die Mannschaft neu zusammengestellt. Nach einem schwierigen Start haben wir uns dann zu einer Einheit entwickelt – das braucht seine Zeit. Ich bin sicher, dass sich über kurz oder lang wieder eine eingeschworene Truppe auf Schalke bilden wird."

Schafft der FC Schalke 04 den Klassenerhalt?

Vom Klassenerhalt der Knappen zeigte sich Pieringer "zu 100 Prozent" überzeugt. "Natürlich war der Start nicht optimal, aber ich bin sicher, dass die Mannschaft die nötige Qualität hat, um in der Liga zu bleiben. Wenn sie es schaffen, mal zwei, drei Spiele in Folge zu gewinnen, kann durch die Wucht der Fans einiges entstehen."

Er selbst gehe davon aus, nach Ablauf seiner Leihe im Sommer 2023 zu Schalke zurückzukehren und in der kommenden Saison in der Bundesliga zu spielen. "Nach meinen Toren haben mir Rouven Schröder und Mike Büskens regelmäßig geschrieben. Ich habe auf jeden Fall weiter das Gefühl, dass sie meine Entwicklung genau verfolgen und dass sie an mich glauben", sagte Pieringer.