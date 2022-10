Hier läuft FC Sevilla vs. BVB live im TV und Stream

IMAGO/Andy Rowland

Jude Bellingham tritt mit seinem BVB in Sevilla an

Nach der bitteren 2:3-Niederlage beim 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga will der BVB am Mittwochabend (ab 21:00 Uhr) in der Champions League gegen den FC Sevilla Wiedergutmachung betreiben. Außerdem tritt zuvor schon RB Leipzig zu Hause gegen den FC Celtic an (ab 18:45 Uhr). Wo werden die deutschen CL-Spiele live im TV und Stream übertragen?

Die beiden Duelle mit dem FC Sevilla gelten als Schlüsselspiele der diesjährigen Gruppenphase in der Königsklasse für Borussia Dortmund. Während gegen die weiteren Gegner in der Gruppe G, den haushohen Favoriten Manchester City sowie den krassen Underdog FC Kopenhagen, die Kräfteverhältnisse relativ klar sind, ringen die Schwarz-Gelben voraussichtlich mit den Spaniern um den zweiten Platz in der Vierergruppe.

Sollte der BVB also die Duelle an diesem Mittwochabend (5. Oktober) in Sevilla und sechs Tage später in Dortmund für sich entscheiden, würde das mehr als nur die halbe Miete im Kampf um den Einzug in die K.o.-Phase bedeuten.

Unter noch größerem Zugzwang ist RB Leipzig in der Gruppe F in der Champions League. Die Roten Bullen haben bisher beide Partien gegen Shakhtar Donetsk (1:4) und Real Madrid (0:2) verloren und rangieren derzeit auf dem letzten Platz. Gegen den schottischen Klub FC Celtic müssen unbedingt zwei Siege her, soll es doch noch etwas werden mit dem Überwintern in der Königsklasse.

Hier werden Sevilla vs. BVB und RB Leipzig vs. Celtic live im TV übertragen