Neuer Coronafall und Verletzungssorgen beim FC Bayern

IMAGO/Joachim Bywaletz

Jamal Musiala wird dem FC Bayern gegen Pilsen fehlen

Nach dem Klassiker gegen Borussia Dortmund steht für den FC Bayern am Mittwoch bereits die nächste Hürde in der Champions League an. Mit einem Sieg bei Viktoria Pilsen hätten die Münchner den Achtelfinaleinzug (fast sicher) in der Tasche. Doch Trainer Julian Nagelsmann muss vermutlich auf einige Leistungsträger verzichten, die sich gegen den BVB verletzten. Jamal Musiala jedenfalls wird nach einem positiven Corona-Test definitiv fehlen.

Das Last-Minute-Remis (2:2) gegen Borussia Dortmund am Samstagabend fühlte sich für den FC Bayern nicht nur sportlich wie eine Niederlage an, auch personell gab es Verluste zu vermelden.

Während Linksverteidiger Alphonso Davies nach einem unabsichtlichen Tritt von BVB-Mittelfeldmann Jude Bellingham am Samstag gegen den BVB vorzeitig ausgewechselt werden und tags drauf aufgrund einer Schädelprellung mit dem Training aussetzen musste, konnte auch Sommer-Neuzugang Matthijs de Ligt nicht trainieren. Der Abwehrmann hatte sich in Dortmund an den Oberschenkel gefasst und verließ vorzeitig das Feld.

Hinterher sprach Coach Julian Nagelsmann davon, dass de Ligt "ein bisschen Probleme im Adduktorenbereich" habe. Sowohl der Niederländer als auch Davies werden nach "kicker"-Informationen das Champions-League-Duell mit Viktoria Pilsen am Mittwochabend (21 Uhr) verpassen.

Gnabry bekommt Schlag bei BVB-Spiel

Allerdings sind die Verletzungen des Duos nicht kritisch, bereits am kommenden Wochenende könnten beide Verteidiger im Meisterschaftsspiel gegen den SC Freiburg (Sonntag, 19:30 Uhr), immerhin derzeit Tabellenzweiter, wohl wieder mitwirken, heißt es weiter. In der Königsklasse werden sie wohl aber zuschauen.

Das Gleiche gilt laut "kicker" möglicherweise auch für Serge Gnabry. Der Offensivmann bekam gegen die Borussia unbemerkt einen Schlag aufs Knie und ist Wackelkandidat. Derzeit geht man offenbar von einer Pause gegen Pilsen aus.

Jamal Musiala hat Corona - Müller wieder da

Definitiv fehlen wird Jamal Musiala. Wie der Rekordmeister am Montag bekannt gab, wurde der Nationalspieler positiv auf Corona getestet. Dem 19-Jährigen gehe es gut, hieß es, er befindet sich in häuslicher Isolation.

Zuletzt hatte es bereits Musialas DFB-Kollegen Manuel Neuer, Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Thomas Müller getroffen. Weil In Bayern auf einen positiven Test mindestens fünf Tage Quarantäne stehen, ist auch ein Einsatz gegen den SC Freiburg offen.

Gute Nachrichten gab es hingegen von Müller. Der 33-Jährige stieg am Sonntag wieder ins Mannschaftstraining ein. Müller hatte das Königsklassen-Hinspiel gegen den tschechischen Vertreter (5:0) sowie den Bundesliga-Gipfel bei Borussia Dortmund verpasst.