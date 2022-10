"Kann taktisch cleverer werden": Kritik an Kimmich wächst

IMAGO/Markus Fischer

Joshua Kimmich ist absoluter Stammspieler beim FC Bayern

Zuletzt musste Joshua Kimmich ungewohnte Kritik einstecken. Sowohl Ex-Nationalspieler Philipp Lahm als auch der frühere Münchner Markus Babbel rüffelten den Star des FC Bayern für seine Umtriebigkeit auf dem Platz. Ins gleiche Horn blies nun Sami Khedira.

"Jo Kimmich hat in jedem Spiel mit die meisten Kilometer, die er runterreißt. Im Sinne der Mannschaft ist es auf Sicht wichtig, dass er ein Anker ist", sagte Khedira zur "Sport Bild" und schwärmte: "Kimmich spielt überragende Bälle, die besten Chips, hat ein super Timing."

Der Weltmeister von 2014 hat dennoch etwas zu bemängeln: "Er kann sich manchmal noch etwas mehr zurücknehmen, cleverer spielen, manchmal weniger wollen."

Als Beispiel führte Khedira Sergio Busquets vom FC Barcelona an. "Taktisch noch etwas cleverer werden, nicht zu viel wollen. Wenn er mal 750 Meter weniger pro Partie unterwegs ist und dafür an der richtigen Position steht: Das wäre optimal", so der 35-Jährige.

Dabei spiele vor allem die "Restverteidigung" eine tragende Rolle. "Wenn sich unsere tollen Offensivspieler darauf verlassen können, dass hinter ihnen jemand steht und abräumt: Das wäre das Ziel und ein kleiner Kritikpunkt an Kimmich", erklärte Khedira und betonte zugleich: "Wenn es an dem Weltklassespieler Joshua Kimmich überhaupt einen gäbe."

Scharfe Kritik an Joshua Kimmich

Im September hatte Philipp Lahm bereits kritische Worte für die Leistung von Kimmich gewählt. "Ich glaube, er muss ein bisschen an der Denkweise arbeiten, einen Tick defensiver denken", sagte der Ex-Bayern-Star im "Bayern-Insider" und ergänzte: "Am defensiven Zweikampf kann er noch ein bisschen arbeiten."

Auch Markus Babbel ging hart mit Kimmich ins Gericht. "Er hat sich in den letzten Jahren ein Standing erspielt, da haben wir alle gesagt: Weltklasse, überragend. Schon in der vergangenen Saison ist mir aber aufgefallen, dass er nicht mehr die Disziplin hat, auf seiner Position zu spielen", merkte der derzeit vereinslose Trainer bei "Sky" kritisch an.

Kimmich spiele "mal auf der Sechs, dann auf der Acht, als Zehner oder Linksaußen. Er turnt überall herum, nur nicht da, wo er spielen sollte", so der einstige Abwehrspieler.