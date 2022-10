Trainer-Entscheidung auf Schalke wohl gefallen

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Frank Kramer darf beim FC Schalke 04 wohl weitermachen

Frank Kramer gerät beim FC Schalke 04 zunehmend unter Druck. Trotz der jüngsten Niederlage in der Fußball-Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim darf der Übungsleiter wohl vorerst weitermachen.

Laut "Bild" wird Kramer am Dienstag im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim (20:45 Uhr) sowie am Sonntag (17:30 Uhr) im Bundesliga-Duell mit Hertha BSC auf der Schalker Bank sitzen. Die Boulevardzeitung schreibt in diesem Zusammenhang von einer "Gnadenfrist" für den 50-Jährigen.

Eigentlich galt das zurückliegende Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim schon als persönliches Endspiel für Kramer. Doch beim 0:3 zeigte die Mannschaft zumindest in der ersten Halbzeit gute Ansätze, stand am Ende aber doch wie so oft in den vergangenen Wochen mit leeren Händen da.

Sportdirektor Rouven Schröder hatte die Zukunft des Trainers im Anschluss an die Partie offen gelassen. "Es geht einfach darum, die Dinge aufzuarbeiten", sagte der S04-Manager bei "DAZN" und ergänzte: "Gar nichts steht fest. Frank Kramer ist unser Trainer - und trotzdem werden wir das Spiel analysieren, das ist doch ganz klar."

FC Schalke 04 steckt im Tabellenkeller fest

"Ich bin natürlich genauso enttäuscht wie die Jungs, die in der Kabine sitzen", meinte Kramer selbst nach der Heimpleite gegen Hoffenheim: "Es ist doch klar, dass man das erst mal sacken lassen muss."

In den Medien galt der vor wenigen Wochen beim VfL Bochum entlassene Thomas Reis als Topfavorit auf das Traineramt beim FC Schalke 04, sollte Kramer seinen Job tatsächlich verlieren.

Doch noch scheint der Coach in Gelsenkirchen zwei weitere Chancen zu erhalten. Der FC Schalke 04 hatte sich am Samstag zunächst nicht zur Zukunft des Trainers geäußert.

Mit gerade einmal sechs Punkten aus den ersten 10 Spielen stecken die Königsblauen nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga wieder tief im Tabellenkeller.