IMAGO/Moritz Mueller

Nico Schlotterbeck ist beim BVB direkt zur festen Größe geworden

Nico Schlotterbeck ist bei Borussia Dortmund direkt zu einer festen Größe in der Innenverteidigung geworden. Neben Jude Bellingham ist der Neuzugang der einzige BVB-Spieler, der in der Liga noch keine einzige Sekunde verpasst hat.

"Ich bin überglücklich, die Jungs haben mich super aufgenommen", verriet der deutsche Nationalspieler im Interview auf dem YouTube-Kanal des BVB über seine Anfangsmonate bei den Schwarz-Gelben.

Nicht nur auf dem Rasen, auch abseits des Platzes fühle er sich in Dortmund rundum wohl, wohnt unter anderem direkt neben seinen Teamkollegen Karim Adeyemi und Marius Wolf.

Bisheriger emotionaler Höhepunkt für Schlotterbeck war neben dem 1:0-Derbysieg gegen den FC Schalke 04 im September vor allem das Last-Minute-Unentschieden am letzten Wochenende gegen den FC Bayern.

BVB-Neuzugang gesteht: "Das hatte ich so noch nie"

Der Defensivmann hatte mit einer Flanke in der fünften Minute der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich von Anthony Modeste erst möglich gemacht. "Für solche Momente wie am Wochenende gegen Bayern oder für diesen Derbysieg ist es etwas Besonderes, für diesen Klub aufzulaufen", so der 22-Jährige, der mit seinem BVB am kommenden Sonntag (ab 17:30 Uhr) auf seinen Ex-Klub und Tabellenführer 1. FC Union Berlin trifft.

"Das hatte ich noch nie so! Der Ausgleichstreffer hat sich angefühlt wie ein Sieg, so wie die Leute explodiert sind. Es war etwas sehr, sehr Besonderes, so was Lautes habe ich noch nie gehört", gestand Schlotterbeck mit einem Schmunzeln ein.

Er hob die besondere Bedeutung des Traditionsklubs für die ganze Region im östlichen Ruhrgebiet hervor, für den er seit diesem Sommer selbst aufläuft: "Die Stadt lebt für diesen Verein. Das merkst du auf der Straße, das merkst du im Stadion, das merkst du beim Training. Gefühlt gibt es das nicht in Deutschland. Deswegen bin ich brutal stolz, ein Teil dieses Vereins zu sein und Teil dieses Teams zu sein."

Der gebürtige Waiblinger war im Sommer für 20 Millionen Euro Ablöse vom SC Freiburg nach Dortmund gewechselt und besitzt beim BVB einen laufenden Vertrag bis 2027.