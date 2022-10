DFB-Star bei Bundesliga-Quartett auf dem Zettel

Ulrich Hufnagel via www.imago-images.de

Wechselt Robin Gosens (l.) in die Bundesliga?

Weil Robin Gosens bei Inter Mailand nicht wirklich glücklich wird, denkt er angeblich an einen Wechsel nach Deutschland. In der Bundesliga haben sich bereits zahlreiche Interessenten für den deutschen Nationalspieler positioniert, heißt es. Darunter Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt.

Erst 181 Spielminuten hat Robin Gosens in der Serie A in dieser Saison gesammelt. Unter Trainer Simone Inzaghi reichte es in neun Liga-Spielen fast immer nur zu Kurzeinsätzen. Schon in der Rückrunde 2021/22, nach seinem Wechsel zu den Nerazzurri, war Gosens der komplette Durchbruch nicht gelungen, obwohl er bei Atalanta Bergamo zuvor immer zu den Leistungsträgern und vor allem Stammspielern gehörte.

Kein Wunder also, dass bereits seit Längerem über einen Wechsel des vielseitigen Linksverteidigers spekuliert wird. Nach neuesten Informationen von "Sky" denkt Gosens mittlerweile selbst über einen Blitzwechsel im Winter nach, falls sich in den kommenden Wochen nichts mehr an seiner sportlichen Situation tut.

Gosens Hoffnung: bei einem Wechsel in die Bundesliga könnte er regelmäßiger spielen und damit wohl auch seine Chancen auf weitere Nominierungen für das DFB-Team steigern. Der Allrounder hat keine Ambitionen, nur auf der Bank zu sitzen.

Bayer Leverkusen baggert an Robin Gosens

Da kommt es dem 28-Jährigen sicher nicht ungelegen, dass gleich vier Vereine aus dem deutschen Fußball-Oberhaus es auf ihn abgesehen haben, wie "Sky" weiter berichtet. Das vom TV-Sender erwähnte Interesse von Bayer Leverkusen ist dabei nicht neu. Schon im Sommer war die Werkself am deutschen Nationalspieler dran, ein Wechsel scheiterte aber in letzter Minute, heißt es.

Doch Bayer hat seitdem nicht nachgelassen, wie es scheint. Laut dem Bericht stehen die Leverkusener in engem Kontakt mit Gosens Beratern. Im Winter könnte es einen weiteren Anlauf geben.

Dann könnte Bayer jedoch Konkurrenz bekommen. Denn nach "Sky"-Infos ist auch Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt an Gosens interessiert.

Gleiches gilt für Traditionsklub Borussia Mönchengladbach und den VfL Wolfsburg. Wie weit das Trio bereits in den Poker um den 28-Jährigen eingestiegen ist, wird jedoch nicht gesagt.

Gosens Vertrag bei Inter Mailand ist noch bis 2026 datiert. Sollte sich am Ende tatsächlich ein Transfer ergeben, könnte es auf eine Leihe mit möglicher Kaufoption hinauslaufen, spekuliert der Sender.