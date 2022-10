Lindström zum BVB? SGE-Boss gibt Blitz-Antwort

IMAGO/osnapix

Wurde mit einem Wechsel zum BVB in Verbindung gebracht: Jesper Lindström (r.) von Eintracht Frankfurt

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat einem Medienbericht zufolge ein Auge auf Eintracht Frankfurts Jesper Lindström geworfen. Vor der Partie der SGE gegen den BVB hat Sportdirektor Markus Krösche Stellung bezogen. Auch zu drei weiteren wichtigen Frankfurter Personalien gab er eine Blitz-Auskunft.

Vor Anpfiff des Bundesliga-Spiels gegen Borussia Dortmund hat "Sky" Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche geladen. Moderator Sebastian Hellmann und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus blieben vor dem Anstoß aber nur noch wenige Minuten Zeit für Fragen, weshalb Krösche um schnelle Antworten mit 'Ja' oder 'Nein' gebeten wurde.

Gleich die erste Frage hatte es in sich: "Hat Borussia Dortmund wegen Lindström angefragt?" Vor der Partie hatte "Bild" berichtet, dass der 22 Jahre alte Däne auf der Liste des Revierklubs stehen soll.

Krösche entsprach der Bitte und antwortete kurz und knapp: "Nein."

Lindström besitzt beim hessischen Bundesligisten noch einen Vertrag bis 2026. In der laufenden Spielzeit beeindruckt der Däne immer wieder in der Offensive der Adler. Angeblich, so hatte "Bild" berichtet, müsste ein Interessent 30 Millionen Euro für Lindström auf den Tisch legen.

Eintracht Frankfurt: Krösche gibt Auskunft über Ndicka, Kamada und Trapp

Zweite Frage von Hellmann bezog sich auf die Innenverteidigung: "Wird Ndicka im Winter verkauft?" Der 23-Jährige hat in Frankfurt nur noch einen gültigen Vertrag bis zum Saisonende. Ein Verkauf im Winter wäre die letzte Gelegenheit, eine Ablösesumme abzukassieren.

Krösches Antwort kam erneut postwendend: "Nein." Möglich also, dass die Eintracht in den nächsten Monaten eine Vertragsverlängerung mit Ndicka anstrebt. Ansonsten käme es zu einem ablösefreien Abschied nach der Saison.

Wie Ndickas Arbeitspapier endet auch das von Offensiv-Star Daichi Kamada im nächsten Sommer. Der Sportvorstand bejahte eine Frage des "Sky"-Moderators, ob eine Chance besteht, dass der Vertrag des Japaners verlängert wird.

Sebastian Hellmans abschließende Frage bezog sich auf die Zukunft von Kapitän Kevin Trapp, diesmal antwortete Markus Krösche gar ausführlicher. "Wir sind auf jeden Fall in Gesprächen", meinte der Ex-Leipziger zu einer möglichen Verlängerung des bis 2024 gültigen Vertrags: "Er weiß, was er an uns hat."