So reagierte Nagelsmann auf Bayerns "Horror-Wochen"

IMAGO/Ulrich Wagner

Julian Nagelsmann und der FC Bayern sind zurück in der Erfolgsspur

Nach den "Horror-Wochen" mit vier sieglosen Bundesligaspielen in Folge ist der FC Bayern längst wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Wohl auch, weil Trainer Julian Nagelsmann bei der täglichen Arbeit an einigen Stellschrauben gedreht hat.

Wie "Bild" berichtet, hat Julian Nagelsmann mit konkreten Eingriffen in die tägliche Trainingsarbeit auf die überraschende Krise des FC Bayern reagiert.

Der Rekordmeister war zwischen dem 4. und 7. Bundesliga-Spieltag in vier Partien in Folge sieglos geblieben und zwischenzeitlich auf Platz fünf der Tabelle abgerutscht. Nach zuletzt fünf ungeschlagenen Spielen in Folge (vier Siege, ein Unentschieden) liegen die Münchner jetzt nur noch einen Zähler hinter Union Berlin auf Platz zwei.

Ein Erfolgsgeheimnis könnte die neue Herangehensweise des Trainers sein, denn laut "Bild" hat Nagelsmann Konsequenzen aus der Krise gezogen. Demnach reduzierte der 35-Jährige seine Trainingsinhalte deutlich, machte seinen Spielern das Leben so einfacher.

Statt immer wieder neue taktische Kniffe einzubringen, legte Nagelsmann seinen Schwerpunkt darauf, bereits bestehende Abläufe zu perfektionieren. Ein Kurswechsel, der innerhalb der Mannschaft angeblich gut ankommt. Der "Bild" zufolge ist die Stimmung im Team nicht zuletzt aufgrund der neuen Marschroute des Coaches gut.

Julian Nagelsmann nach erster Saison beim FC Bayern in der Kritik

In der Vergangenheit hatte Nagelsmann immer wieder zugegeben, seinen Spielern manchmal etwas zu viel abzuverlangen.

"Ich fordere schon viel von meinen Spielern und bin immer – das gebe ich auch gerne zu – an der Grenze der Überforderung bei den Spielern", sagte er damals in seiner Rolle als Leipzig-Trainer.

Und auch nach seinem ersten Jahr in München blies der Wind aus einer ähnliche Richtung. Innerhalb der Mannschaft soll es einige Profis gegeben haben, die mit den ständigen taktischen Neuerungen überfordert und unzufrieden waren. Kritik, aus der der jüngste Cheftrainer der Münchner Vereinsgeschichte offenbar die richtigen Lehren gezogen hat.