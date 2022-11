Terzic schießt gegen Kritiker zurück: "Lasse ich nicht zu"

IMAGO/Gonzales Photo/Dejan Obretkovic

Edin Terzic will unberechtigte Kritik am BVB nicht zulassen

Obwohl der BVB kurz vor der WM-Pause sportlich eigentlich voll im Soll ist, müssen sich die Schwarz-Gelben immer wieder Kritik an ihren Leistungen gefallen lassen. Doch das will Trainer Edin Terzic so nicht gelten lassen. Vor dem Duell gegen den VfL Bochum wehrte sich der Coach lautstark gegen die in seinen Augen oft unberechtigten Klagen von außen.

In der Bundesliga auf Top-Vier-Kurs, in der Champions League und im Pokal im Achtelfinale: Auf dem Papier spielt der BVB bisher eine recht überzeugende Saison. In der Bundesliga könnte es der ein oder andere Zähler mehr sein, unter dem Strich stimmt die Zwischenabrechnung aber.

Dass sich die Mannschaft für ihre Auftritte trotzdem immer wieder Kritik anhören muss, stört Trainer Edin Terzic sehr. "Auch wir nehmen diese Kritik wahr. Auch wir sind nicht mit jeder Leistung glücklich", gab der Coach zu, der gleichzeitig relativierte: "Fakt ist aber, dass wir in allen drei Wettbewerben den Fuß in der Tür haben. Deswegen dürfen wir das auch nicht zu negativ sehen."

Sein Team müsse viele Ausfälle kompensieren und leide daher unter der großen Belastung, sagte der Übungsleiter, der allerdings weiß, dass seine Worte womöglich von vielen falsch verstanden werden. "Das Problem an meiner Position: Egal, was ich jetzt sage, alles wird als Ausrede angesehen. Das möchte ich einfach nicht", redete sich der 40-Jährige in Rage.

Wenn über seine Mannschaft gesprochen werde, dann sei sehr oft die Rede von "Defiziten", klagte der Coach. "Alles wird so ein bisschen schlecht geredet. Kopenhagen hatte viele Chancen, das stimmt. Aber es wird auch vergessen, dass die größten Chancen in dem Spiel unsere waren. Es wird so getan, als ob das nicht stattgefunden hätte. Das lasse ich nicht zu", echauffierte sich Terzic.

Die Mannschaft sei nun einmal in einer Phase, "die nicht leicht ist". Daher gehe es umso mehr darum, Ergebnisse zu liefern. Und genau das tut seine Elf in seinen Augen auch zu Genüge, auch wenn das Team laut Terzic stand heute in der Bundesliga "vier Punkte zu wenig" auf dem Konto hat.

Terzic ärgert sich über BVB-Kritik

Was Terzic an der öffentlichen Wahrnehmung besonders stört: Selbst gute Leistungen seiner Mannschaft werden nicht als solche betrachtet. "Es geht natürlich auch darum, gute Leistungen zu zeigen. Das haben wir zum Beispiel gegen Stuttgart getan. Aber danach wird dann geschrieben, dass der Gegner nicht gut war", ärgerte sich der Trainer über die Berichterstattung nach dem 5:0 gegen die Schwaben.

Man gehe intern sehrwohl selbstkritisch mit sich um, gab Terzic zu. Unberechtigte Kritik ist für ihn allerdings ein absolutes No-Go: "Sonst kommen wir irgendwann in so ein Hamsterrad. Und das lassen wir nicht zu."