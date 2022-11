Zu wenig Spielzeit? Mathys Tel will "nicht meckern"

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Mathys Tel hat beim FC Bayern bis 2025 unterschrieben

Bayern Münchens Neuzugang Mathys Tel hat in dieser Saison schon mehrfach mit Toren auf sich aufmerksam gemacht, dennoch sitzt der junge Franzose zumeist auf der Bank. Grund, um Frust zu schieben, ist das für den 17-Jährigen aber keineswegs.

Mathys Tel kam im Sommer zu einem Zeitpunkt zum FC Bayern, als der Klub sich seit Jahren erstmals wieder ernsthaft mit neuen Optionen im Sturmzentrum befassen musste. Nach Robert Lewandowskis Abgang zum FC Barcelona war der Rechtsfuß als Mann für die Zukunft verpflichtet worden, Superstar Sadio Mané kam vom FC Liverpool als Sofortlösung.

In den vergangenen Wochen hatte sich in Dauer-Reservist Eric Maxim Choupo-Moting allerdings ein anderer Bayern-Angreifer in den Fokus von Trainer Julian Nagelsmann geschossen: Der 33-Jährige lieferte, nachdem er die ersten fünf Liga-Spiele verletzt fehlte und anschließend nur Kurzeinsätze erhielt, allein im Oktober und November sagenhafte zehn Tore und drei Vorlagen.

Eine Ausbeute, die sich im Umkehrschluss auch auf die Einsatzzeiten von Mathys Tel niederschlug.

Tel will beim FC Bayern "nicht meckern"

Mit bislang zwölf Pflichtspielen, in denen er im Schnitt rund 28 Minuten auf dem Platz stand, gibt sich der Neuzugang aber keineswegs unglücklich. "Als Fußballer hofft man, regelmäßig spielen zu können. Aber ich bin noch jung, ich gebe mich mit dem zufrieden, was man mir gibt", sagte Tel gegenüber der "tz": "Ich bin nicht hier, um zu meckern."

Tel nehme vielmehr "das, was ich bekomme, und versuche, mich zu verbessern", schob der 20-Millionen-Euro-Neuzugang hinterher. Trotz seiner Kurzeinsätze hat der Franzose bereits vier Pflichtspieltreffer in der laufenden Saison auf seinem Konto, auch beim 6:1-Kantersieg gegen Werder Bremen erzielte er ein Tor.

An seinem Fernschuss hatte Bayern-Cheftrainer allerdings durchaus etwas auszusetzen. Zwar habe sich Julian Nagelsmann "gefreut, dass er getroffen hat", Tel hätte in dieser Situation aber eigentlich nicht schießen dürfen, sondern auf Kinglsey Coman abspielen müssen. "Ich glaube, wenn er nicht trifft, dann kriegt er Ärger mit seinen Mitspielern und Kollegen auf dem Feld."