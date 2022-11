Alaba scherzt: "Style-Award" geht an Ex-Bayern-Kollege

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Serge Gnabry traf sich am Rande des NFL-Spiels in München auch mit seinen Ex-Kollegen vom FC Bayern

Diese Gelegenheit wollte sich David Alaba nicht entgegen lassen: Der ehemalige Abwehrspieler des FC Bayern zählte am Sonntagnachmittag zu den zahlreichen Fans in der Münchner Allianz Arena, die das erste NFL-Spiel in Deutschland sahen. Mit dabei waren auch etliche Bayern-Profis. Einer von ihnen beeindruckte Alaba vor allem mit seinem Outfit.

Die historische Partie zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks (21:16) in München war mit großer Vorfreude erwartet worden. Auch unter den Fußball-Stars des FC Bayern gibt es zahlreiche Football-Fans, die sich das "Munich Game" nicht hatten entgehen lassen wollen.

Die NFL hatte laut eigener Aussage drei Millionen Tickets verkaufen können, am Ende durften 69.811 Zuschauer in die Allianz Arena. Natürlich durften auch die Spieler des FC Bayern vor Ort sein, die sich bereits am Rande des Trainings der beiden NFL-Franchise mit den US-Sportlern hatten austauschen können. Und so hatten sich etwa Thomas Müller, Jamal Musiala, Alphonso Davies, Eric Maxim Choupo-Moting oder Serge Gnabry vor Spielbeginn im Innenraum des Stadions blicken lassen.

Gnabry war es letztlich auch, der dem ebenfalls extra angereisten ehemaligen Münchner David Alaba direkt ins Auge fiel. Der deutsche Nationalspieler stach aus der Bayern-Gruppe nämlich mit einem durchaus gewagten Outfit heraus. Unter einer schwarzen Jacke trug der DFB-Star einen neongelben Pulli, auf der Nase saß eine schwarze Sonnenbrille.

Alaba: "Brady ist zurecht der GOAT"

"Immer schön mit den Jungs", sagte David Alaba im Gespräch mit "Bild". "Und den Style-Award ... Ja, den gebe ich gerne mal an Serge", witzelte der Österreicher. Er selbst fiel mit einer schwarzen Lederjacke und einer weißen Hose auf.

Anders als seine Ex-Kollegen war für den Abwehrspieler von Real Madrid zwar kein persönliches Treffen mit Star-Quarterback Tom Brady drin, dennoch zeigte sich Alaba begeistert: "Brady ist zurecht der GOAT! Tom ist eine Inspiration für uns Athleten. Aber nicht nur für uns, vor allem auch für viele, viele Menschen auf der Welt. Deswegen war es für mich sehr schön, hier in München live dabei zu sein."

Alaba hob zudem die großartige Stimmung in München hervor: "Ich glaube, es ist noch mal etwas anderes hier in Europa und speziell in Deutschland, in München zu spielen. Die Fans waren richtig da! Man hat schon richtig die Vorfreude auf dieses Event gemerkt. Ums Stadion herum, in der Stadt, was da los war, die ganze Woche schon, auch was die NFL da vorbereitet hatte, der Wahnsinn."

Anders als seine einstigen Kumpels vom FC Bayern reist David Alaba nun nicht nach Katar, sondern ins spanische Marbella, wo die österreichische Nationalmannschaft im Zuge zweier Testspiele zusammenkommt. Für die Weltmeisterschaft hatte sich Österreich nicht qualifiziert. "Wir fliegen mit den Jungs hier, mit Marco Arnautovic, mit dem Marco Friedl auch, zur Nationalmannschaft nach Marbella. Danach habe ich drei Wochen Urlaub", kündigte Alaba an.