Dias stellt klar: Ronaldo-Interview ist kein Thema mehr

Die Erklärungen von Portugals Superstar Cristiano Ronaldo nach dessen brisanten Interview waren nach Ansicht von Teamkollege Rúben Dias wichtig, um für mehr Ruhe rund um die WM-Vorbereitung des Nationalteams zu sorgen.

"Es war wichtig, öffentlich darüber zu sprechen. Das ist Teil des Prozesses", sagte der 25 Jahre alte Abwehrspieler im WM-Trainingscamp Portugals in Al-Schahania bei Doha.

Der Profi von Manchester City betonte allerdings auch, dass der Wirbel um das Interview von Teamkapitän Ronaldo die Vorbereitung der Mannschaft bislang nicht beeinflusst habe. "Das hat unsere Ruhe und Arbeit von Anfang an nicht beeinträchtigt", sagte Dias. "Es gibt dazu nichts mehr zu sagen, das Thema ist abgeschlossen."

Seitdem Ronaldo vergangene Woche in einem brisanten Interview seinen Club Manchester United scharf kritisiert hatte, begleitet das Thema die WM-Vorbereitung Portugals.

Der 37-Jährige hatte sich am Montag in Katar überraschend dazu geäußert, seine Aussagen verteidigt und die Öffentlichkeit aufgefordert, in Zukunft weniger über ihn und mehr über das Team und die WM zu sprechen.

Portugal startet am Donnerstag (17:00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) gegen Ghana in das Turnier. Für Ronaldo ist es die fünfte WM-Teilnahme.