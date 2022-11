Mexiko-Eklat: Boxer Álvarez legt sich mit Messi an

IMAGO/Dave Shopland/Shutterstock

Lionel Messi stand auch nach dem Spiel gegen Mexiko im Fokus

Riesen-Wirbel um Boxer Canelo Álvarez und Superstar Lionel Messi: Weil der Argentinier angeblich eine mexikanische Flagge mit Füßen trat, schäumt der mehrfache Box-Weltmeister vor Wut und droht sogar mit Rache.

Doch was war überhaupt vorgefallen? Messis Führungstreffer brachte Argentinien gegen Mexiko auf die Siegerstraße, die Albiceleste siegte am Ende 2:0 und hat das Achtelfinalticket wieder in der eigenen Hand. Im Anschluss an den wichtigen Sieg feierten Messi und seine Teamkollegen in der Kabine.

Ein Video der argentinischen Feierlichkeiten kursierte wenig später im Netz. Darauf zu sehen war Messi, der in einer kleinen Kick-Bewegung ein Stück grünen Stoff über den Boden schob. Grund genug für Álvarez, auf Twitter durchzudrehen.

"Habt ihr gesehen, wie Messi den Boden mit unserem Trikot und unserer Flagge gewischt hat? Er soll Gott anflehen, dass ich ihn nicht finde!", echauffierte sich der unumstrittene Boxweltmeister im Supermittelgewicht und Halbschwergewicht: "Genauso wie ich Argentinien respektiere, muss er Mexiko respektieren!"

Álvarez findet Anklang trotz ausartender Reaktion

Álvarez' heftige Reaktion fand offensichtlich Anklang bei den mexikanischen Anhängern. Binnen der ersten zwölf Stunden markierten über 180.000 Menschen den Post mit "Gefällt mir".

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) 28. November 2022

Beim genauen Blick auf das Video bleiben allerdings Fragen offen, ob Messi wirklich seine Missachtung gegenüber Mexiko ausdrücken wollte. Sein "Tritt" gegen das mexikanische Trikot glich mehr einer natürlichen Handlungsabfolge beim Ausziehen seiner Schuhe.

Genug, um eine weitere Debatte um natürliche Bewegungen im Fußball auszulösen - in diesem Fall allerdings nicht in Bezug auf einen Handelfmeter, sondern um die Herabwürdigung eines gesamten Landes.

Möglicherweise saß der mexikanische Frust bei Álvarez einfach zu tief. El Tri braucht nach einem Punkt aus zwei Spielen in jedem Fall einen Sieg gegen Saudi-Arabien, um die Chance auf das WM-Achtelfinale zu wahren. Ohne das passende Ergebnis im Parallelspiel zwischen Argentinien und Polen scheitert Mexiko allerdings in der Gruppenphase.