FC Bayern plant fest mit Musiala: "Geben ihn nicht her"

Bayern Münchens Vereinspräsident Herbert Hainer schwärmt von Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala.

"Man sieht auch bei dieser WM, welche außergewöhnliche Qualität dieser junge Kerl hat. Mir gefällt außerdem seine Herangehensweise, dass er sagt: 'Hey, ich will mal der beste Spieler der Welt werden!' Das ist gelebtes Mia san Mia, mit seinen 19 Jahren, das hat er hier bei uns schnell aufgenommen", sagte Hainer "Münchner Merkur/tz" im Interview.

"Im vergangenen Jahr wurde er noch als scheues Bambi betitelt - das ist vorbei. Jamal bringt Temperament in jedes Spiel. Er hat einen klaren Anspruch an sich selber, was er fußballerisch erreichen will. Und vom Können her ist er eines der größten Talente der Welt."

Hainer unterstrich, dass der FC Bayern mit dem bis zum Sommer 2026 vertraglich gebundenen Offensivspieler lange plant. "Wir geben ihn sowieso nicht her. Er will der Beste der Welt werden, und wir beim FC Bayern werden ihn auf diesem Weg unterstützen und begleiten. Gemeinsam können wir Großes erreichen", sagte Hainer, der der deutschen Nationalmannschaft vor dem entscheidenden Gruppenspiel gegen Costa Rica eine Menge zutraut.

"Wenn sie die Leistung aus dem Spiel gegen Spanien konservieren und ausbauen, kann es weit gehen", meinte der Bayern-Präsident.