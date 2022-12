Schnäppchen-Alarm! BVB bleibt an Skhiri dran

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Ellyes Skhiri könnte ablösefrei zum BVB wechseln

Im Mittelfeld des 1. FC Köln ist Ellyes Skhiri ebenso eine feste Größe wie in der tunesischen Nationalmannschaft. Da das Arbeitspapier des 27-Jährigen im Sommer ausläuft, wittern viele Klubs bereits ein Schnäppchen - darunter auch der BVB.

Auch ein 1:0-Erfolg gegen Frankreich reichte Tunesien am Mittwoch nicht, um in die K.o.-Phase der Fußball-WM in Katar einzuziehen. Eine herbe Enttäuschung für Ellyes Skhiri und seine Teamkollegen, die nun die Heimreise antreten müssen.

Speziell der Kölner hat dennoch auf sich aufmerksam machen und sich für höhere Aufgaben empfehlen können. Schon länger wird beim Sechser mit dem nächsten Karriereschritt gerechnet, der ihn zu einem Europacup-Dauergast führen soll.

Und da das Arbeitspapier des leidenschaftlichen Zweikämpfers Ende Juni ausläuft, stehen die Interessenten schon jetzt Schlange. Einer davon ist laut Transfer-Experte Ekrem Konur Borussia Dortmund.

BVB hat Skhiri im Blick

Dem Vernehmen nach beobachten die BVB-Verantwortlichen die Situation bei Skhiri ganz genau. Einen derart veranlagten Spieler, der ohne endenden Vertrag wohl eine Ablöse im zweistelligen Millionenbereich kosten würde, nur für ein Handgeld bekommen zu können, reizt auch die Westfalen.

Skhiri war 2019 für sechs Millionen Euro aus Montpellier nach Köln gewechselt und in der Folge beim Effzeh zum Leistungsträger avanciert. In exakt 100 Bundesligaspielen traf der gebürtige Franzose bisher zehn Mal, zudem bereitete er sieben Tore vor. Sämtliche Versuche der Domstädter, die Zusammenarbeit über 2023 hinaus auszuweiten, blieben bislang erfolglos.

Als Dortmunder Mitbewerber gelten unter anderem Olympique Lyon, Stade Rennes und SL Benfica. Gut möglich, dass nach Abschluss der Weltmeisterschaft noch einige Vereine hinzukommen.

