BVB, SGE und Co. wollen Super-Talent - Gladbach im Vorteil?

IMAGO/H. Langer

Wird unter anderem von Gladbach, Eintracht Frankfurt und vom BVB umworben: Tim Breithaupt

BVB, Eintracht Frankfurt und Co. aus dem Rennen? Borussia Mönchengladbach macht womöglich das Rennen um Mittelfeld-Juwel Tim Breithaupt vom Karlsruher SC.

Wie "Bild" berichtet, besichtigte der U20-Nationalspieler kürzlich gemeinsam mit seinem Berater bereits den Gladbacher Borussia-Park. Auch über ein Gespräch mit Sportdirektor Roland Virkus spekuliert das Blatt.

Würde Gladbach sich die Dienste von Breithaupt tatsächlich sichern, wäre das ein echter Coup für den Tabellenachten der Fußball-Bundesliga.

Auch BVB, Eintracht Frankfurt und Co. interessiert?

Neben dem BVB und Eintracht Frankfurt sollen nämlich auch der VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen das Top-Talent regelmäßig beobachten.

Für Breithaupt müssten die Gladbacher dem Bericht zufolge eine Ablösesumme in Höhe von rund vier Millionen Euro in die Hand nehmen.

Allerdings steht der KSC bei seinem Eigengewächs im kommenden Sommer durchaus unter Zugzwang: Breithaupts Vertrag beim Zweitligisten läuft nur noch bis 2024. Will der Klub ihn noch zu Geld machen, müsste er zur kommenden Saison wechseln.

Gladbach: Nachfolger für Christoph Kramer gesucht

Dass die halbe Bundesliga hinter dem 20-Jährigen her ist, kommt nicht von ungefähr. Breithaupt ist beim KSC trotz seines jungen Alters bereits unangefochtener Leistungsträger und stand in allen 19 Pflichtspielen dieser Saison in der Startelf. Auffällig sind seine Laufstärke und strategischen Fähigkeiten.

Zudem ist Breithaupt bereits ein Führungsspieler beim früheren Bundesligisten. In der deutschen U20-Nationalmannschaft trug er bereits die Kapitäsbinde.

In Gladbach könnte der umworbene Jung-Profi perspektivisch die Nachfolge von Christoph Kramer antreten. Der inzwischen 31 Jahr alte Weltmeister von 2014 soll seinen auslaufenden Vertrag zwar noch einmal verlängern. Eine lange Zukunft liegt aber nicht mehr vor dem Routinier.