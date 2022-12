Enthüllt: Topklub scheidet aus Bellingham-Poker aus

IMAGO/Sebastian Frej/MB Media

Jude Bellingham spielt für die englische Nationalmannschaft und den BVB

Durch seine starken Leistungen bei der Fußball-WM in Katar spielt sich Jude Bellingham zunehmend in den Fokus der europäischen Topklubs. Ein Verein scheint nun aber aus dem Transfer-Poker um den BVB-Shootingstar auszuscheiden.

Wie "Sky" berichtet, soll Manchester United aus dem Rennen um Bellingham raus sein. Stattdessen sind Real Madrid, Manchester City sowie der FC Liverpool aktuell die Hauptoptionen für den 19-Jährigen, meldet der TV-Sender.

Jürgen Klopp soll großes Interesse daran haben, den zentralen Mittelfeldspieler im kommenden Sommer an die Anfield Road zu lotsen. Demzufolge sei Bellingham das Transferziel Nummer eins des Liverpool-Teammanagers.

Um den englischen Nationalspieler bei Borussia Dortmund aus seinem bis 2025 datierten Vertrag herauszukaufen, müssten die Reds und die Nebenbuhler aber tief in die Tasche greifen. "Sky" zufolge sind die BVB-Verantwortlichen zuversichtlich, zwischen 100 und 150 Millionen Euro für Bellingham einnehmen zu können.

BVB-Entscheidung nach der Fußball-WM

Längst gilt ein Abschied des Youngsters aus Dortmund als äußerst wahrscheinlich. Sobald die Fußball-WM "zu Ende ist, werden wir ein grundsätzliches Gespräch führen, was er eigentlich möchte. Dann soll er uns sagen, ob er da bleiben möchte oder ob er gehen möchte", sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke Mitte November bei "Bild-TV".

"Wir müssen nicht so tun, als wäre das Thema nicht auf dem Tisch. Wenn die ganz großen Klubs da sind, können wir uns keinen finanziellen Kampf leisten", so Watzke weiter. Der BVB werde allerdings zur Stelle sein, "wenn er bleiben will. Dann werden wir versuchen, eine Lösung zu finden". Ein Wechsel-Verbot klingt anders.

Bellingham hat sich nicht nur beim BVB zum Leistungsträger entwickelt. Momentan trumpft der Mittelfeldmann auch im Kreise der englischen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar auf und ist unter Coach Gareth Southgate gesetzt.