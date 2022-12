Bericht: Schalke-Star vor Winter-Abgang

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Florian Flick (l.) könnte den FC Schalke im Januar noch verlassen

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 will nach der Jahreswende den Kampf um den Klassenerhalt wieder voll aufnehmen. Bevor es am 21. Januar bei Eintracht Frankfurt wieder um Zählbares für den Tabellenletzten geht, könnte es aber zu weiteren personellen Veränderungen im Kader kommen.

In der Aufstiegssaison 2021/2022 war Florian Flick einer der Aktivposten im zentral-defensiven Mittelfeld der Gelsenkirchener. Insgesamt 27 Saisonspiele bestritt der gebürtige Mannheimer damals in der 2. Liga, hatte somit einen ordentlichen Anteil am direkten Wiederaufstieg der Königsblauen.

In der laufenden Saison ist Flick allerdings zumeist nur noch Ergänzungsspieler beim FC Schalke. Lediglich fünf Startelfeinsätze stehen bisher zu Buche, erst zweimal stand er über die vollen 90 Minuten für S04 auf dem Rasen.

Zu wenig für die Ansprüche des 22-Jährigen, der vermehrte Spielzeiten anstrebt. Und auch der Klub selbst beschäftigt sich aktuell mit Gedankenspielen, wie dem Mittelfeldmann zu mehr Einsatzminuten verholfen werden kann.

Flick-Vertrag beim FC Schalke 04 läuft noch bis 2024

Wie es in einer Meldung von Sky-Reporter Dirk große Schlarmann heißt, ist ein Leihgeschäft im bevorstehenden Transferfenster im Januar längst eine realistische Option für Flick.

Dem Medienbericht zufolge könnte es 1,91-m-Hünen auf Leihbasis zurück in die 2. Bundesliga ziehen. Mit dem 1. FC Kaiserslautern, Arminia Bielefeld und dem 1. FC Nürnberg sollen gleich drei Klubs aus dem deutschen Fußball-Unterhaus Interesse an Flick angemeldet haben.

Vertraglich ist der einstige U-Nationalspieler noch bis 2024 an den FC Schalke gebunden. Nach einer halbjährigen Leihe könnte er dementsprechend im Sommer 2023 ins Ruhrgebiet zurückkehren und dann noch einmal einen neuen Anlauf bei den Knappen wagen.

Insgesamt bestritt Flick in seiner Profi-Laufbahn bisher zwölf Bundesliga-Spiele und erzielte dabei einen Treffer.