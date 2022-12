Reis offenbart Transfer-Pläne des FC Schalke 04

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Will den FC Schalke 04 vor dem Abstieg retten: Thomas Reis

Trainer Thomas Reis hat Einblick in die Transfer-Planung des FC Schalke 04 in der Winterpause gegeben und eine mögliche Überraschung auf der Torwart-Position angekündigt.

"Wir suchen jemanden für die Zentrale und schnelle Spieler für Außen", sagte Reis im Interview mit der "Funke-Mediengruppe".

Zusammen mit Sportvorstand Peter Knäbel, Chefscout André Hechelmann sowie René Grotus aus der Schalker Geschäftsführung habe er "entschieden, auf welchen Positionen wir Bedarf haben", schilderte Reis, der mit Schalke trotz eines leichten Formanstiegs seit seinem Amtsantritt Ende Oktober auf Platz 18 steht.

Der Revierklub versuche, "den Kader punktuell zu verstärken, um über mehr Tempo und Umschaltspiel zum Erfolg zu kommen", sagte der Schalker Linienchef.

FC Schalke 04 laut Thomas Reis weiterhin attraktiv

Das angebliche Interesse an Tim Skarke von Union Berlin dementierte der Ex-Coach des VfL Bochum nicht. "Ich kann generell sagen, dass der Name Schalke 04 nach wie vor zieht, auch wenn wir in der Tabelle ganz unten stehen", sagte Reis.

Hoffnungen bei der Mission Klassenerhalt setzt der 49-Jährige unter anderem in den japanischen Abwehrspieler Maya Yoshida, der nach einem schwachen Halbjahr im S04-Trikot bei der WM in Katar stark aufspielte.

"Ich hoffe, dass ihm die WM Auftrieb gibt. Maya ist einer, der die Abwehrkette gern nach hinten holt. Das hat es teilweise leichter für den Gegner gemacht. Ich versuche ihm an die Hand zu geben, aktiver zu verteidigen", sagte Reis, der in der Abwehrzentrale vor der WM-Pause kaum über personelle Alternativen verfügte.

"Bisher hatte ich nur zwei Innenverteidiger für zwei Positionen zur Verfügung. Mal sehen, welcher Innenverteidiger wann zurückkommt – dann ist der Konkurrenzkampf eröffnet. Jeder muss sich neu beweisen, auch Maya", stellte der Schalker Chefcoach klar.

FC Schalke 04: Überraschung auf der Torhüter-Position?

Eine Überraschung bahnt sich beim Schlusslicht womöglich auf der Torhüter-Position an, wo Sommer-Neuzugang Alexander Schwolow im ersten Halbjahr der Saison nicht überzeugte: U23-Keeper Justin Heekeren, etatmäßige Nummer drei im Profi-Kader, soll in der Winterpause eine Bewährungschance erhalten.

"Er ist fußballerisch sehr gut. Ich will ihn in der Vorbereitung auf einem höheren Niveau sehen. Er kann vielleicht mal in große Fußstapfen treten - ob es im ersten Spiel 2023 gegen Frankfurt ist oder später, werden wir sehen", sagte der Übungsleiter über den 22 Jahre alten Schlussmann, der als großes Talent gilt.