FC Bayern prüft wohl Transfer von Barca-Star

IMAGO/Revierfoto

Zieht es Frenkie de Jong zum FC Bayern?

Hinter der sportlichen Zukunft von Frenkie de Jong steht nach wie vor ein dickes Fragezeichen. Der zentrale Mittelfeldspieler gilt beim FC Barcelona seit geraumer Zeit als Verkaufskandidat. Der FC Bayern soll die Situation des Niederländers ganz genau beobachten.

Wie geht es weiter zwischen Frenkie de Jong und dem FC Barcelona? Eigentlich ist die Situation klar: Der 25-Jährige ist noch bis 2026 an die Katalanen gebunden und soll sich in der Mittelmeer-Metropole wohlfühlen. Doch aufgrund der angespannten finanziellen Situation gilt de Jong bei Barca als möglicher Abgangskandidat.

Im vergangenen Sommer hatte der spanische Erstligist angeblich nach einem Abnehmer für den Spielmacher gesucht - ohne Erfolg. Der FC Bayern wurde damals als Interessent genannt, doch die Münchner investierten ihr Geld stattdessen in Matthijs de Ligt, Sadio Mané und Co.

Wie die spanische "Sport" berichtet, hat der FC Bayern seinen Blick nie ganz von de Jong abgewandt. Offenbar hat der deutsche Rekordmeister den Barca-Star nach wie vor als potenziellen Kandidaten für einen Transfer im Visier.

FC Bayern im Zentrum mit vielen Optionen

Laut dem Blatt könnte die mögliche Ablösesumme de Jongs für den FC Bayern in 2023 etwas erschwinglicher sein als noch in der vergangenen Transferperiode. Ein konkreter Betrag wird in diesem Zusammenhang nicht genannt.

Fraglich bleibt, ob der FC Bayern überhaupt Bedarf für das zentrale Mittelfeld sieht. Joshua Kimmich und Leon Goretzka gelten unter Cheftrainer Julian Nagelsmann als gesetzt. Mit Marcel Sabitzer und Ryan Gravenberch haben die Münchner zwei weitere Kräfte für die Schaltzentrale in der Hinterhand. Zudem soll Konrad Laimer von RB Leipzig im kommenden Sommer an die Säbener Straße wechseln.

Sollte der FC Bayern tatsächlich eine Offerte für de Jong abgeben wollen, müsste zunächst wohl erst einmal Platz geschaffen werden.