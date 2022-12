Nächstes U23-Ass auf dem Weg ins Schalker Bundesligateam?

IMAGO/GEPA pictures/ Philipp Brem

Andreas Ivan (r.) hofft auf eine Bewährungschance im Profiteam des FC Schalke 04

In der Vorbereitung auf die verbleibenden 19 Bundesliga-Spiele testet Schlusslicht FC Schalke 04 auch einige Akteure aus der zweiten Mannschaft. Neben dem zuletzt auffälligen Japaner Soichiro Kozuki hofft ein weiterer Leistungsträger der Regionalliga-Auswahl auf eine Beförderung.

Im Januar feiert Andreas Ivan bereits seinen 28. Geburtstag. Höherklassig als in der 3. Liga hat der Angreifer, der momentan für Schalke II in der Regionalliga aufläuft, in Deutschland bisher nicht gespielt. Dennoch darf der frühere rumänische Juniorennationalspieler nun auf einen Aufstieg ins Profiteam der Knappen hoffen.

Mit zehn Scorerpunkten (fünf Tore, fünf Assists) in 16 Einsätzen für die Zweitvertretung hat Ivan auf sich aufmerksam gemacht. Zur Belohnung testete Thomas Reis, Coach der Bundesliga-Mannschaft, den Sommer-Neuzugang unlängst gegen Rapid Wien (2:2) und Hajduk Split (3:4).

Kaum verwunderlich hat der Spätberufene dabei Blut geleckt. "Das Debüt war unglaublich. Das Privileg zu haben, für einen so großen Verein in der Profimannschaft zu spielen, ist wie ein Traum. Ich genieße jede Sekunde, die ich hier spiele", schwärmte der Linksaußen im Gespräch mit "Prosport".

"Immer eine gute Atmosphäre" bei den Profis des FC Schalke

Ob Reis ihn tatsächlich dauerhaft nach oben ziehen will, ist unklar. Ivans Leistungen in den Freundschaftsspielen waren jedoch durchaus vielversprechend. Für die finanziell angeschlagenen Königsblauen könnte der Routinier ebenso wie der Japaner Soichiro Kozuki eine günstige Gelegenheit sein, frischen Wind ins Bundesligateam zu bringen.

Dort ist Ivan nach eigenen Angaben bestens angekommen. "Die erste Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen, ich habe mich sofort großartig gefühlt. Es herrscht immer eine gute Atmosphäre", hob der Offensivmann, der auf Schalke ein bis 2024 gültiges Arbeitspapier besitzt, hervor.

Schon bald dürfte sich zeigen, ob Ivan zum festen Teil des runderneuerten Kaders wird, der den Klassenerhalt im deutschen Oberhaus in der Rückserie noch schaffen soll.