Nach S04-Gerüchten: Inter-Boss fällt Gosens-Entscheidung

IMAGO/Philippe Ruiz

Robin Gosens (r.) spielte mit Inter Mailand in dieser Saison schon gegen den FC Bayern

In den vergangenen Wochen wurde Robin Gosens immer wieder mit angeblichen Interessenten aus der Bundesliga in Verbindung gebracht, darunter der FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt. Jetzt hat sich der Sportdirektor von Inter Mailand, Piero Ausilio, öffentlich zu der Personalie geäußert.

Gosens war seit dem Herbst immer wieder Gegenstand wilder Spekulationen, nachdem er beim italienischen Vizemeister bisher nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinausgekommen war.

In der laufenden Serie-A-Saison stand er erst ein einziges Mal in der Startelf der Nerazzurri. Insgesamt lief der 28-Jährige seit Januar dieses Jahres zwar in 27 Pflichtspielen für Inter auf, allerdings nur viermal davon auch von Beginn an.

Hinzu kamen mehrere muskuläre Probleme bei Gosens, die ihn in diesem Jahr immer wieder zurückwarfen.

Inter plant weiter fest mit Gosens

An eine vorzeitige Trennung von Gosens, der Inter in Summe wohl über 27 Millionen Euro feste Ablöse kosten wird, denken die Klubbosse in Mailand aber noch lange nicht: "Robin Gosens steht nicht zum Verkauf. Er wird im Januar nicht gehen. Wir haben in ihn investiert und er wird Teil des Projekts sein", erteilte Sportdirektor Piero Ausilio allen Spekulationen eine klare Absage.

Vor allem mit den Bundesliga-Klubs FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt wurde der gebürtige Emmericher zuletzt mehrfach in Verbindung gebracht. So wurde auch über mögliche Leihgeschäfte mit dem zwölffachen deutschen A-Nationalspieler nachgedacht, der derzeit selbst noch offiziell als Leihspieler von Atalanta Bergamo geführt wird.

Im Sommer 2023 soll er dann nach Greifen einer Kaufpflicht fest nach Mailand wechseln und dort einen Vertrag bis 2026 sicher haben.

Gosens hatte in der Vergangenheit mehrfach offenbart, dass der derzeitige Bundesliga-Letzte aus Gelsenkirchen sein Lieblingsklub in Deutschland sei. In seiner bisherigen Profi-Karriere hat der Linksfuß noch kein einziges Pflichtspiel für einen deutschen Klub bestritten.