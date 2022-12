DFB bestraft fünf Drittliga-Klubs

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat gegen fünf Drittliga-Klubs Geldstrafen wegen diverser Fehlverhalten der Fans verhängt.

Der TSV 1860 München muss wegen Vergehen in drei Fällen insgesamt 28400 Euro zahlen, Ligarivale VfL Osnabrück bekam eine Strafe in Höhe von 9800 Euro in zwei Fällen aufgebrummt, und der SC Freiburg sieht sich nach einem Vorfall im Spiel seiner zweiten Mannschaft einer Zahlung von 8400 Euro ausgesetzt.

Außerdem gab es für die Klubs 1. FC Saarbrücken und Hallescher FC Geldstrafen in Höhe von 7000 und 2250 Euro.