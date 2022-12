Stürmersuche beendet: Selke vor Wechsel nach Köln

IMAGO/O.Behrendt

Davie Selke verlässt Berlin wohl Richtung Köln

Nach wochenlanger Suche hat der 1. FC Köln offenbar den ersehnten neuen Mittelstürmer gefunden: Einem Bericht zufolge steht Davie Selke unmittelbar vor einem Wechsel von Hertha BSC ins Rheinland.

Das berichtet der "kicker" am Mittwoch. Demnach soll zwischen dem 27 Jahre alten Angreifer und dem Effzeh bereits Einigkeit bestehen.

Selkes Vertrag in Berlin läuft am Saisonende aus, unter Trainer Sandro Schwarz stand der frühere U21-Europameister in der laufenden Spielzeit nur dreimal in der Startelf.

Der 1. FC Köln sucht nach dem Abgang von Anthony Modeste im August zu Borussia Dortmund einen neuen Torgaranten.