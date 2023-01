Wanitzek bleibt KSC treu - Brosinski kommt zurück

FIRO/FIRO/FIRO/

Wanitzek verlängert seinen Vertrag bis 2027

Spielmacher Marvin Wanitzek bleibt Fußball-Zweitligist Karlsruher SC treu.

Der 29-Jährige hat seinen ursprünglich bis 2024 laufenden Vertrag um drei Jahre verlängert. Sollte Wanitzek tatsächlich bis 2027 beim KSC spielen, hätte er die zehn Jahre bei den Badenern voll gemacht.

"Der KSC ist meine Familie, meine Heimat und meine Zukunft. Ich bin dankbar und stolz, das blau-weiße Trikot weiterhin über so einen langen Zeitraum tragen zu dürfen", sagte Wanitzek: "Es ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit, solange für einen Klub tätig zu sein."

In der laufenden Spielzeit gehörte Wanitzek, der schon als Kind in der KSC-Fankurve stand, bisher in jeder Partie zur Startelf. Er ist mit sechs Treffern sowie fünf Vorlagen der Topscorer der Karlsruher.

Endgültig zurück zum KSC kommt Routinier Daniel Brosinski. Der gebürtige Karlsruher und langjährige Bundesliga-Profi des FSV Mainz 05 hält sich seit dem vergangenen Sommer als Trainingsgast bei seinem Ausbildungsverein fit und hat nun einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. "Mit meiner Erfahrung möchte ich voran gehen, den Jungs auf und neben dem Platz helfen", sagte der 34-Jährige.