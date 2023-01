Arminia Bielefeld verpflichtet Regionalliga-Knipser

Noah Wedel via www.imago-images.de

Christopher Schepp wechselt von BW Lohne zu Arminia Bielefeld

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat Stürmer Christopher Schepp vom Regionalligisten TuS BW Lohne verpflichtet.

Wie die Ostwestfalen am Mittwoch mitteilten, soll sich der 22-Jährige, der mit der Empfehlung von zwölf Toren in 19 Regionalliga-Partien auf die Alm kommt, unter Trainer Daniel Scherning in Ruhe entwickeln. Er wird wohl zunächst den freien Kaderplatz des vorzeitig abgewanderten Mateo Klimowicz (22) übernehmen.

In Bielefeld freue man sich auf einen "Spieler mit Perspektive", der sich trotz einer "Reihe von interessierten Klubs" für die Arminia entschieden habe. Der 1,92 Meter große Mittelstürmer selbst bezeichnete es als "traumhaft", bei dem Verein unterschrieben zu haben, dessen Heimspiele er "ganz oft mit Trikot und Schal" verfolgt habe.