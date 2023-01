Sturmjuwel bestätigt Wechsel zum VfB Stuttgart

IMAGO

Jovan Milosevic wird zum VfB Stuttgart wechseln

Offiziell bestätigt von Vereinsseite ist der Transfer noch nicht. Dennoch ist dem abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart mit der Verpflichtung von Jovan Milosevic wohl ein ganz besonderes Talent ins Netz gegangen.

Der 17-Jährige selbst verkündete nämlich in seiner serbischen Heimat, dass er sich am dem Sommer nach Deutschland verändern und beim VfB einsteigen werde.

"Ich denke, dass die Bundesliga sehr gut für die Entwicklung junger Spieler ist", meinte das Sturmjuwel im Interview mit dem serbischen Sportportal "Mozzart Sport".

Beim VfB Stuttgart wäre er als Youngster sehr gut aufgehoben, da der Klub "junge Spieler fördert, weil er an ihnen verdient. Deshalb denke ich, dass das ein guter Schritt für meine weitere Karriere ist", wurde der Teenager weiter zitiert.

Für Aufsehen sorgte Jovan Milosevic im letzten Jahr bei der U17-Europameisterschaft, als er sich mit fünf Treffern zum Torschützenkönig ballerte. In der Folge sollen neben den Schwaben auch europäische Topklubs wie Atlético Madrid, Benfica oder Roter Stern Belgrad am 1,92-m-Hünen interessiert gewesen sein.

VfB Stuttgart nimmt wohl 1,2 Millionen Euro in die Hand

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Milosevic beim VfB einen Vertrag bis 2027 unterzeichnen, er will im Ländle den Durchbruch in einer europäischen Topliga schaffen. Unabhängig davon, ob die Stuttgarter die Bundesliga in diesem Jahr werden halten können oder nicht. Der VfB soll sich die Dienste des Offensivtalents wohl 1,2 Millionen Euro kosten lassen.

Auf den Weg gebracht hat den Transfer mit dem serbischen Verein FK Vojvodina, wo der Mittelstürmer zunächst noch bis zum Sommer weiterspielen wird, der inzwischen zurückgetretene Sportdirektor Sven Mislintat.

Bei der Entscheidung zugunsten der Schwaben habe außerdem sein familiäres Umfeld eine entscheidende Rolle gespielt, verriet Milosevic in dem Interview: "Ich bin noch immer minderjährig, also hat meine Familie noch einen riesigen Einfluss auf mich. An erster Stelle meine Mutter, aber auch mein Onkel, Vater und Bruder - sie alle standen mir zu Seite, als ich über meine Zukunft entscheiden musste. Von daher ist mein Wechsel nach Stuttgart unsere gemeinsame Entscheidung."

In der weiteren Rückrunde wolle er sich mit "so vielen Toren wie möglich" aus Vojvodina verabschieden. Bislang wartet der 17-Jährige noch auf seinen ersten Treffer in Serbiens Super Liga.