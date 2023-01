Liverpool zögert mit Bellingham-Offerte

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Jude Bellingham wird den BVB wohl verlassen

Borussia Dortmund droht im Sommer der Abgang von Jude Bellingham. Der FC Liverpool soll Interesse an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers haben - offenbar ist dies jedoch keineswegs so konkret wie gedacht.

Borussia Dortmund noch kein Angebot seitens des FC Liverpool erhalten, wie Sportdirektor Sebastian Kehl unlängst bekannt gab. Der BVB werde "zu gegebener Zeit mit ihm und seinen Eltern reden", um die gemeinsame Zukunft zu klären.

Dass sich der FC Liverpool derweil noch nicht wirklich in Stellung gebracht hat, um einen Bellingham-Transfer alsbald anzugehen, berichtet auch "Sky". Demnach hat Teammanager Jürgen Klopp noch kein persönliches Gespräch mit dem Mittelfeldspieler geführt.

Bislang seien lediglich andere Verantwortliche des Premier-League-Klubs an den Engländer herangetreten, heißt es.

"Jude ist ein toller Spieler, den wir natürlich kennen. Wir wären ja blöd, wenn wir ihn nicht auf dem Schirm hätten", bestätigte Klopp Anfang Januar im Gespräch mit der "Sport Bild".

Gerüchte um angebliche Treffen mit Bellingham und dessen Eltern dementierte Klopp damals. "Diese Dinge gehen ja gar nicht, weil er bei Borussia Dortmund unter Vertrag steht und das ohne Einverständnis nicht geht. Es stimmt also nicht", stellte der 55-Jährige klar.

Wie stehen die Chancen des FC Liverpool?

Reds-Legende Dietmar Hamann glaubt indes, dass Liverpools schwache Saison die Chancen auf einen Bellingham-Deal verringern könnte.

"Mit jeder Niederlage in der Premier League wird die Möglichkeit geringer, einen Jude Bellingham zu holen", stellte Hamann in seiner neusten "Sky"-Kolumne fest. Aktuell rangiert Liverpool nur auf dem neunten Platz der Premier League.

"Ich weiß nicht, was Bellingham will. Vielleicht sagt er ja, er hat immer davon geträumt für Liverpool zu spielen. Aber er will sicherlich in der Champions League spielen und Meister werden", führte der TV-Experte aus.

Mit Manchester City sowie Real Madrid sollen zwei weitere Schwergewichte um die Dienste des BVB-Youngster buhlen. Bellingham ist noch bis 2025 an Borussia Dortmund gebunden. An einen BVB-Verbleib glaubt aber keiner mehr.