Poker um angeblichen BVB-Wunschspieler "kompliziert"

IMAGO/Darren Staples

Anthony Elanga wird beim BVB gehandelt

Nach der Verpflichtung von Julian Ryerson will Borussia Dortmund in der laufenden Transferperiode angeblich noch einen weiteren Neuzugang an Land ziehen. Das Werben um Anthony Elanga von Manchester United gestaltet sich für den BVB aber nicht einfach.

Fünf Millionen Euro nahm Borussia Dortmund in die Hand, um Julian Ryerson von Union Berlin loszueisen. Bis 2026 unterschrieb der norwegische Nationalspieler beim BVB und soll die Defensive mit seiner Vielseitigkeit verstärken.

Doch auch für die Positionen weiter vorne würden die Schwarz-Gelben dem Vernehmen nach im Winter gerne noch einmal nachlegen.

Das angebliche Objekt der Begierde: Anthony Elanga von Manchester United.

Leih-Deal für den BVB?

Nach englischen berichteten zuletzt auch deutsche Medien übereinstimmend über das Interesse des BVB am 20 Jahre alten Schweden, der vor allem auf dem linken Flügel beheimatet, aber grundsätzlich vorne flexibel einsetzbar ist.

Demnach soll Elanga einem Leih-Wechsel in die Bundesliga und ins Ruhrgebiet bereits zugestimmt haben.

Nun liegt der Ball beim englischen Rekordmeister, der eine Entscheidung über die kurzfristige Zukunft des Youngsters treffen muss.

BVB wartet auf Signal von Manchester United

Den "Ruhr Nachrichten" zufolge ist die Lage in der Personalie aber "kompliziert" - wohl auch, weil ManUnited angeblich auch Offerten von Klubs vorliegen hat, die Elanga, dessen Marktwert auf rund 25 Millionen Euro taxiert wird, lieber kaufen statt leihen würden.

Die Entscheidung hänge nun von verschiedenen Faktoren ab, die der BVB nicht unbedingt beeinflussen könne, heißt es.

Auch der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano schrieb auf Twitter, die Borussia müssen zunächst auf ein Signal aus Manchester warten.

Beim BVB könnte Elanga den Konkurrenzkampf in der Abteilung Attacke beleben und vor allem Druck auf Donyell Malen und Karim Adeyemi erzeugen, die im bisherigen Saisonverlauf überwiegend mit enttäuschenden Leistungen auffielen.