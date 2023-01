Köln lässt österreichischen U21-Nationalspieler ziehen

SK Rapid

Philipp Wydra kehrt zu Rapid Wien zurück

Nach dreieinhalb Jahren gehen Fußball-Bundesligist 1. FC Köln und Mittelfeldspieler Philipp Wydra getrennte Wege.

Wie die Rheinländer am Mittwoch mitteilten, kehrt der österreichische U21-Nationalspieler mit sofortiger Wirkung zu seinem Ex-Klub Rapid Wien zurück. Dort ist der 20-Jährige vorerst für die 2. Mannschaft vorgesehen.

Bereits von 2012 bis 2019 durchlief Wydra die Rapid-Nachwuchsakademie, ehe er in die Kölner U17 wechselte. Beim FC kam der Mittelfeldspieler zuletzt in der Regionalliga West zum Einsatz, den Sprung in den Bundesligakader von Trainer Steffen Baumgart verpasste er.